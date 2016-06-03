Болгарская церковь потребовала отложить проведение Всеправославного собора

2 июня Синод Болгарской православной церкви, прошедший в Софии под председательством патриарха Неофита, обсудил вопросы подготовки к Всеправославному собору, который будет проходить с 16 по 26 июня 2016 года на острове Крит.

Члены Синода констатировали невозможность проведения Собора в заявленные сроки в силу нерешенности ряда ключевых вопросов и, в случае невозможности переноса времени его проведения, постановили не направлять на встречу делегацию Болгарской церкви, говорится в сообщении на официальном сайте БПЦ.

В частности, Синод отметил отсутствие в программе предстоящего Собора важных и актуальных для современного православия вопросов, требующих незамедлительного решения, высказанное рядом Поместных церквей несогласие с формулировками вынесенных на обсуждение документов и невозможность редактировать их в процессе работы Собора, а так же выразил озабоченность рядом организационных моментов.

РИА Новости