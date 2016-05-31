Александрийская епархия УПЦ против проведения в городе праздника красок "Холи".

Об этом сообщает Depo.Кировоград со ссылкой на сайт епархии.

Епископ Александрийский и Светловодский Боголеп обратился к прихожанам и православным верующим с призывом не участвовать в празднике красок "Холи", который вскоре должен состояться в Александрии. Священнослужитель утверждает, что праздник является языческим, поэтому христиане не могут быть его участниками.

"Это тяжкий грех, который является предательством Бога...Если вы христианин, задумайтесь: стоит ли совершать грех и изменять своей вере просто ради того, чтобы измазаться разноцветной грязью? "– отмечает епископ.

Также он утверждает, что обсыпание друг друга краской может представлять угрозу для здоровья.

"Во время "праздника Холи" в Индии ежегодно растет число пострадавших от разноцветной пыли. В большинстве случаев это астма, аллергия, проблемы с кожей и даже потеря зрения", - пишет Боголеп.