Митрполит Онуфрий рассказал о том, чего он ожидает от Всеправославного Собора на Крите

В интервью полтавским СМИ полтавским СМИ Блаженнейший Митрполит Онуфрий рассказал о том, чего он ожидает от Всеправославного Собора, который состоится в конце июня этого года на Крите.

В частности, размышляя над причиной и заданием ожидаемого межцерковного совещания, Его Блаженство сказал, что на современном этапе Православная Церковь существует в сложных условиях трансформации мира. «Сегодня идет перестройка мира – развивается новый мир, в котором политические границы становятся все менее значимыми и, в конце концов, исчезнут. И Церковь имеет задачу найти себе место в этом новом формате мира», — отметил Предстоятель.

«Этот Собор имеет целью найти место для Церкви среди мира – такое место, при котором мы не уступали своими правилами, принципами, догматами, но в котором бы жили и совершали подвиг спасения, который Церковь совершает в течение 2000 лет», – подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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