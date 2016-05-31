В Украинской Православной Церкви знают, кто может объединить Украину

Объединить страну могут молодые украинцы. Об этом сказал глава Синодального отдела по делам молодежи епископ Иона (Черепанов), комментируя открытие XI Всеукраинской конференции глав молодежных отделов и организаций Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ.

«Потенциал молодежи велик, главное - направить его в нужное русло. Молодежь во все времена была двигателем изменений в обществе, причем как позитивных, так и деструктивных. Хотелось бы, чтобы молодежь Украины занимала созидательную позицию и сумела объединить то, что разрушено. И наша страна стала единой и мирной», - сказал епископ Иона.

В свою очередь Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий в приветственном слове к участникам конференции подчеркнул важность работы с молодежью для будущего всей Украины.

«Наше Отечество переживает непростую историческую эпоху, будущее Церкви и страны во многом зависит от того духовного и нравственного выбора, который сделают сегодня молодые люди. Трудитесь, работайте с молодежью, ищите новые формы взаимодействия, искренне и открыто говорите на любые волнующие ее темы», - сказал митрополит Онуфрий.

В XI Всеукраинской конференции глав и сотрудников молодежных отделов и организаций УПЦ, которая начала работу 30 мая в поселке Лазурное Херсонской области, принимают участие около 100 человек со всех регионов Украины.

В ходе конференции будут затронуты вопросы служения священников в зоне АТО, рассмотрена программа помощи бездомным, работа миссионерских организаций. Также будут представлены молодежные проекты со всех регионов Украины и ближнего зарубежья. Делегация Белорусской Православной Церкви представит свои экологические проекты.

Конференция продлится до 2 июня.