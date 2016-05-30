В Запорожье в День защиты детей пройдет флешмоб против абортов

В Запорожье 1 июня пройдет против флешмоб против абортов “Живи, Україно!”. О проведении ежегодной акции сообщает сайт Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.

Акцию против абортов организаторы приурочили ко Дню защиты детей. Место проведения мероприятия - бульвар Шевченко. Время - 18.00.

Флешмоб против аборотов Запорожская епархия УПЦ будет проводить уже третий год подряд. В ходе их участники прокалывали надувные шары, символизирующие нерожденных детей. А также заспускали в небо огромный шар с надписью “Живи, Україно!”.