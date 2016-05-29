Священники УПЦ посетили мероприятия, организованные пограничниками и отправили помощь украинским воинам

27 мая, по случаю очередного выпуска Мукачевского лицея с усиленной военно-физической подготовкой, по приглашению начальника учреждения полковника Юрия Захарова, праздник последнего звонка посетил архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор.

Вместе с клириками города Его Высокопреосвященство совершил благодарственный молебен, после которого окропил святой водой личный состав лицея и лицеистов-выпускников. На праздничном мероприятии также присутствовали представители власти, силовых структур и родственники выпускников, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время торжественной линейки архипастырь наградил руководство заведения и лучших лицеистов церковными наградами и грамотами.

В завершение владыка обратился к выпускникам и лицеистов со словом наставления.

«Желаю вам ответственности в любой жизненной ситуации. Будьте ежедневно справедливыми и поступайте согласно совести. Прилагайте все усилия, чтобы на нашей земле всегда был мир. Пусть Господь всем вам помогает и благословляет вас во всех свершениях и начинаниях», - сказал архипастырь.

В тот же день, по приглашению руководства Чопского и Мукачевского пограничных отрядов, архиепископ Феодор принял участие в торжествах по случаю празднования Дня пограничника. Мероприятие состоялось в Областном музыкальном драматическом театре Ужгорода.

Преосвященный владыка поздравил руководителей пограничных отрядов с профессиональным праздником и пожелал им мужества в охране государственной границы и безупречной службы на границах Закарпатья и Украины.

Защитников границ Украины с профессиональным праздником поздравил также председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин.

Накануне, 26 мая, по благословению митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Антония, духовенство Хмельницкой епархии совместно с епархиальным братством преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских предоставили гуманитарную помощь военнослужащим ВСУ. В зону вооруженного противостояния украинским воинам были отправлены продукты питания.

Днем ранее настоятель Спасо-Преображенского храма г. Помошная Кировоградской епархии протоиерей Дионисий Буренко вместе с активистами храма передали на Восток, бойцам АТО, финансовую помощь, собранную прихожанами Спасо-Преображенской церкви.

По благословению митрополита Волынского и Луцкого Нифонта, 26 мая ректор Волынской духовной семинарии протоиерей Рустик Капауз принял участие в открытии выставки творческих работ украинских воинов, которые выполняют воинский долг в зоне АТО. Поздравляя присутствующих с открытием экспозиции, священник пожелал авторам творческих работ Божьего благословения и поблагодарил за мирное небо над Родиной.