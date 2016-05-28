В киевском храме УПЦ открылась благотворительная выставка-продажа рисунков онкобольных детей (фото)

Благотворительная выставка-продажа рисунков онкобольных детей открылась 28 мая в киевском храме Украинской Православной Церкви в честь преподобного Феодора Освященного. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

Выставка приурочена к престольному празднику храма (отмечается 29 мая) и Международному дню защиты детей.

Экспозицию составляют около 70 работ пациентов отделения детской онкогематологии Киевской областной клинической больницы. Дети рисуют на занятиях по арт-терапии, которые проводят с ними волонтеры.

Во время открытия выставки состоялся благотворительный концерт.

«Главная цель этой выставки – привлечь внимание общественности к проблеме детской онкологии», – сказал, открывая экспозицию, настоятель храма протоиерей Петр Семащук.

Выставка будет работать в течение месяца, и все желающие смогут приобрести рисунки. Вырученные деньги пойдут на покупку лекарств и медицинского оборудования.

«Когда эти работы покупают – это, во-первых, исполнение христианской заповеди любви к ближнему, а еще проявление к больным детям того внимания, которого они очень ждут. Ведь они искренне радуются, когда их картины кому-то нужны», – отметил настоятель.

Приход прп. Феодора Освященного на Лукьяновке (Киевский Иерусалим) вместе с волонтерами такие выставки устраивает ежегодно уже шесть лет.

Выставка работает ежедневно с 09.00 до 19.00 по адресу: ул. Овручская, 7.