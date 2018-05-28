Храм в честь прп. Феодора Освященного - единственный в Украине: настоятель храма - о "Киевском Иерусалиме" и о празднике

Православная Церковь 29 мая празднует память преподобного Феодора Освященного. В этот день престольный праздник отмечает единственный в Украине храм в честь этого святого, больше известный как "Киевский Иерусалим". Он находится в Киеве, в историческом районе, на Лукьяновке.

Об истории храма и о святом, в честь которого он был освящен, рассказал настоятель храма протоиерей Петр Семащук.

О ПРЕПОДОБНОМ ФЕОДОРЕ ОСВЯЩЕННОМ

Преподобный Феодор родился предположительно в 316-м году в Египте, в богатой и знатной семье. С детства он стремился к благочестивой жизни.14-летний Феодор поселился в монастыре. Услышав от братии о святом Пахомии Великом - одном из основателей монашеского общежития в Египте - он отправился в Пахомиев монастырь. Святой ждал Феодора, заранее зная от Бога о его приходе.

У юноши был да­р сло­ва и глубокие по­зна­ни­я­ Свя­щен­ного Пи­са­ния. Ско­ро Феодор стал об­раз­цом для под­ра­жа­ния всем монахам. Преподобный Па­хо­мий по­сы­лал к нему мно­гих иноков за на­став­ле­ни­ем и уте­ше­ни­ем.

Феодор пер­вым в сво­ей оби­те­ли был ру­ко­по­ло­жен в священни­ки, за что его и назвали Освященным. По откровению свыше святой Пахомий сделал Феодора своим помощником.

Уда­лив­шись в другую обитель, преподобный Па­хо­мий назначил Фе­о­до­ра стро­и­те­лем Та­вен­нис­ско­го монастыря. Позже наставник вы­з­вал его к се­бе, чтобы раз­де­лить с ним управление всеми девятью мо­на­сты­ря­ми, основанными святым Пахомием.

Руководить обителями преподобный Феодор продолжал и после кончины своего аввы. Он про­сла­вил­ся да­ром чудотворе­ний. Скон­чал­ся преподобный Феодор Освященный в 368 году.

О ХРАМЕ

В средине ХІХ века началось массовое заселение киевской окраины Лукьяновки. Жители района хотели иметь свою церковь. И в 1871 – 1874 гг. был возведен величественный храм. Строился он преимущественно на средства коллежского асессора Федора Иванова - вероятно, поэтому храм освятили в честь прп. Феодора Освященного.

Церковь в древнерусском стиле имела пять луковичных куполов и шатровую колокольню. Интерьер был расписан по мотивам фресок времен Киевской Руси. Первым настоятелем храма стал отец Дмитрий Доманский (1874 – 1882 гг.).

Главным инициатором строительства церкви был владелец имения на Лукьяновке генерал Александр Багговут. Он активно содействовал возведению храма и стал его первым старостой. В 1884 году, через два года после смерти Багговута, в его честь назвали улицу, на которой стоял храм. В советское время ее трижды переименовывали, но вот уже два с половиной десятилетия улица снова Багговутовская.

Спустя некоторое время после возведения церкви ее решили расширить. Прихожанин храма, любитель искусств и археологии Турвонт Кибальчич предложил устроить подземные святилища. По обмерам, сделанным Кибальчичем, под южным приделом была создана точная копия пещеры Гроба Господня в Иерусалиме, а под северным – копия пещерного храма, вырубленного священномучеником Климентом, папой Римским, в Инкерманских каменоломнях в Крыму. Этот святой, ученик апостола Петра, одним из первых посеял зерна веры Христовой на нашей земле.

Работы были выполнены к 1896 г. Благодаря копии Гроба Господня церковь получила название «Киевский Иерусалим». Из Киево-Печерской Лавры в Феодоровский храм перенесли точную копию древнего образа Воскресения Христова, находящегося над Гробом Господним в Иерусалиме. Турвонт Кибальчич подарил храму многочисленные реликвии, собранные им в Святой Земле. Купола церкви были раскрашены в виде шахматной доски – возможно, в напоминание о выложенной «шахматкой» дорожке, ведущей ко входу в Кувуклию – часовню над Гробом Господним в Иерусалимском храме. Справочники для паломников, посещающих киевские святыни, рекомендовали побывать в Феодоровской церкви. И поскольку не у всех желающих были средства и силы добраться до Святой Земли, то они посещали точную копию, икону Гроба Господня в Киеве.

Особые уважение в народе снискал священник Константин Терлецкий, который стал настоятелем Феодоровской церкви в 1891 г. Именно при его служении храм стал «Киевским Иерусалимом». Усилиями отца Константина было приведено в порядок Лукьяновское кладбище, основана церковно-приходская школа более чем на 100 учеников и приют для 60 детей, организовано Киевское Общество религиозно-морального просвещения в духе Православной Церкви, под эгидой которого священник проводил широкую просветительскую деятельность. Совместно с городским попечительством о народной трезвости отец Константин открыл на Лукьяновке чайную, где проводились чтения и беседы, в которых участвовали преподаватели гимназий и университета, была организована библиотека и любительский хор.

По инициативе отца Константина Терлецкого и его трудами в отдаленной части его прихода, на Татарке, была построена еще одна церковь – в честь священномученика Макария, митрополита Киевского и всея Руси, и школа при ней.

Копия пещеры (придел) Гроба Господня

После кончины отца Константина в 1905 году его достойным преемником стал отец Исаакий Тарасевич, который был настоятелем до закрытия церкви в советское время. Авторитет его был огромным. Отец Исаакий сумел объединить местных меценатов и направлял их пожертвования на поддержку обездоленных.

С 1910 года при храме действовало приходское братство. В том же году о. Исаакий открыл школу домоводства и приют, куда принимали девочек-сирот от 13 до 16 лет. Эта школа давала им дорогу в жизнь. Девочек учили грамоте, Закону Божьему, иностранным языкам, кулинарному искусству и рукоделию, они осваивали основы садоводства и животноводства. Выпускниц школы брали в богатые семьи, где они вели хозяйство или обучали детей. Школа домоводства просуществовала до 1917 года. По свидетельству очевидцев, в этот период на Лукьяновке не было ни одного беспризорного ребенка.

Школа домоводства была построена на земле, подаренной приходу инженером Алексеем Якубенко. Сейчас это улица Тропинина, а раньше она была Якубенковской. Нам удалось вернуть церкви школьное помещение. Планируем открыть там православную гимназию.

В 1905 году во время еврейских погромов отец Исаакий, рискуя жизнью, предотвратил нападение на больницу, построенную для бедных евреев меценатом Бродским. Сейчас это Киевская областная клиническая больница.

В 1924 году власти отобрали Феодоровский храм у церковной общины. Отца Исаакия с семьей выселили из дома и запретили жить в Киеве.

На месте церкви было решено построить дом для военных. Святыню попытались взорвать, но она устояла. Поэтому дом построили рядом, прямо на небольшом кладбище, которое было возле храма. А сам храм разобрали в 1935 году. На месте, где он стоял, разбили сквер.

Во время войны ни в дом настоятеля, ни в то место, где раньше был храм, ни разу не попала ни бомба, ни снаряд, хотя соседние дома были разрушены полностью.

Возродить церковь пытались с 2000 года. На месте алтаря установили крест, в 2001 году была зарегистрирована община. Но дальше дело не двигалось.

В начале 2007 года мы установили временный храм-палатку и стали совершать богослужения. Первую Литургию отслужили на Богоявление. Позже обратили внимание на то, что этот праздник был особенно знаковым в жизни прп. Феодора Освященного: с него начался осознанный духовный путь святого.

В сентябре 2007 года, когда к нам привезли чудотворную Почаевскую икону Богородицы, мы провели археологическую разведку и определили, что фундамент разрушенной церкви находится в 15 сантиметрах от поверхности грунта. После длительного оббивания порогов властных кабинетов через год получили разрешение на проведение раскопок.

Когда мы начинали раскопки, многие называли нас фанатиками, убеждали, что в земле ничего не сохранилось. Масла в огонь подлила и критическая публикация в одной из газет. Когда стало особенно трудно, мы нашли в земле икону Благовещения Пресвятой Богородицы, и восприняли это как Божий знак. И вскоре докопались до храма святого Климента. В нем было все необходимое для совершения богослужений: каменный престол, жертвенник.

26 сентября 2008 г., накануне праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, когда святая царица Елена открыла Гроб Господень в Иерусалиме, мы открыли его здесь. Стало очевидно, что люди, которые разрушали храм, прежде всего целенаправленно уничтожали погребальную плиту. Даже соскабливали раствор в ее основании, чтобы уничтожить память об этом святом месте. При этом Придел Ангела, который было бы сложнее восстановить, остался практически нетронутым.

На храмовый праздник 29 мая 2009 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил чин закладки капсулы на месте строительства храма в честь прп. Феодора Освященного. Вернее, восстановления. Мы будем отстраивать его по чертежам разрушенной церкви, которые удалось получить из исторического архива в Санкт-Петербурге.

Мы давно подготовили все необходимые документы для землеотвода под строительство, и с 2013 года ждем решения Киевсовета.

А пока устроили храм в честь преподобного Феодора в доме отца Исаакия Тарасевича, который нам возвратили в 2009 году Там же находится церковная лавка.

Пытаемся вернуть историческое имя соседнему переулку, который когда-то в честь церкви был назван Федоровским, а теперь он Делегатский.

Вернулась к нам икона Божией Матери Иверская из разрушенного Феодоровского храма. Это копия чудотворного образа из Иверского монастыря на Афоне. Считается, что он написан евангелистом Лукой. Вскоре после того, как храм пытались взорвать, одна женщина нашла икону рядом с ним. Она хранила образ дома, а перед смертью передала родственникам, которые и принесли его в храм.

Есть в нашей церкви иконы преподобных Иова и Амфилохия Почаевских с частицами их мощей, а также частица мощей свмч. Климента Римского.

В конце сентября мы намерены отправиться в Святую Землю, чтобы презентовать Иерусалимскому Патриарху Феофилу ІІІ наш Киевский Иерусалим и обратиться с просьбой о принятии в Святогробское братство.

При нашем храме работают воскресная школа и миссионерско-просветительский центр «Киевский Иерусалим». Проводим познавательные беседы, кинопросмотры, литературно-музыкальные вечера, лекции по истории церковного зодчества и иконографии, встречи «Паломнического клуба», организуем поездки по святым местам. Летом дети содержательно проводят время в православном лагере в Почаеве.

5 июня отправляемся в велосипедное паломничество в Почаевскую Лавру, посвященное 1000-летию древнерусского монашества на Святой горе Афон. В пути будем четыре дня. Поедем через Житомир, Корец, Дубно, Птичу, Судобичи и Кременец. Это 460 километров. 9 июня, в праздник Вознесения Господня, помолимся в Почаеве за Божественной Литургией.

А 28 мая при нашем храме открылась уже традиционная благотворительная выставка рисунков, созданных онкобольными детьми – пациентами Киевской областной больницы. Выставка приурочена к храмовому празднику и Дню защиты детей. Она будет открыта в течение месяца, и все желающие смогут приобрести работы с экспозиции. Вырученные деньги пойдут на покупку лекарств и медицинского оборудования. Так что приглашаем всех, кто хочет помочь больным детям.

Вечерние службы или Всенощные бдения совершаются в нашем храме в 17.00 накануне воскресных дней и праздников. В летний период по воскресеньям служим две Божественные Литургии: в 06.45 – в приделе Гроба Господнего; в 08.45 – в храме преп. Федора Освященного.

Каждую неделю со вторника по пятницу в 10.00 служатся молебны и акафисты: во вторник – водосвятный молебен с акафистом прп. Феодору Освященному; в среду – акафист перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша», в четверг – молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу, в пятницу – молебен с акафистом Царским Мученикам. В воскресенье в после Литургии читаем акафист (нараспев) перед Почаевской иконой Богородицы.

Адрес храма: ул. Овручская, 7. Тел.: 483-44-04.

Проезд: от станции метро «Лукьяновская» автобусом № 31 до остановки «Областная больница»; троллейбусами №№ 6, 18 до остановки «улица Багговутовская».

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото из архива храма в честь прп. Феодора Освященного

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.