Делегация военного духовенства УПЦ посетила страны Закавказья

13 - 25 мая по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялась плановая паломническая поездка делегации Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины в страны Закавказья. Делегацию возглавил председатель Синодального военного отдела УПЦ митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин. Целью поездки было изучение опыта организации службы военного духовенства в этих странах и посещение христианских святынь, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Синодального военного отдела.

На протяжении двух дней делегация находилась в Азербайджане, где ее гостеприимно встретил архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр. Паломники побывали на месте мученической смерти апостола Варфоломея, ознакомились с архитектурными и культурными памятниками Баку.

На территории Грузии паломники посетили Мцхету, монастырь Светицховели, где хранится часть хитона Христа, монастырь Джвари и храм Сиони, главной святыней которого является крест святой равноапостольной Нино – крестительницы Грузии.

Программа пребывания делегации отдела в Армении была согласована и проходила в тесном взаимодействии с главным капелланом Вооруженных сил Армении епископом Вартанесом, поэтому паломники имели возможность ознакомиться с опытом организации капелланской службы, непосредственно пообщаться с армянскими капелланами.

Здесь паломники также посетили монастыри и храмы Ахпат, Санаин, Одзун, побывали в монастырях Дадиванк, где апостол Фома посвятил первых епископов, Гандзасар, где хранится частица главы Иоанна Крестителя, посетили монастыри Татев, Гегард, руины храма Звартноц, храмы Святой Рипсиме и Святой Гаянэ.

В монастыре Эчмиадзин, резиденции патриарха, делегацию принял Святейший Герегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян. Во время встречи патриарх, в том числе, выразил благодарность за молитвенную поддержку мира в регионе, пожелал мира и согласия народу Украины.