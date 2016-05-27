В УПЦ считают, что отнять Почаевскую лавру хотят те, кому нужна в Украине религиозная вражда

Решение Тернопольского областного совета о просьбе вернуть Почаевскую лавру заповеднику является провокационным и способно накалить обстановку в обществе.

Такое мнение высказал глава юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов, сообщает Центр информации УПЦ.

«Данное решение является не более чем популистским и юридически ничтожным. Вместе с тем, депутаты Тернопольского облсовета провоцируют Президента Украины и Кабинет Министров нарушить закон. Что произошло на самом деле? С точки зрения права – ничего. Тернопольский областной совет принял решение попросить у Президента Почаевскую лавру для Киевского Патриархата. Не смотря на то, что она находится в законном пользовании УПЦ. Готова ли власть нарушить закон?!», - говорит протоиерей Александр Бахов.

Глава юротдела УПЦ считает, что «кто-то хочет проверить реакцию Церкви и православной общественности».

«Нужно посмотреть, кому это выгодно. Реакцию тяжело прогнозировать. Но она точно не будет позитивной. Монахи из Лавры не уйдут. Это их дом, они здесь молятся, трудятся и живут. А люди лавру не отдадут. Любые попытки забрать Почаевскую лавру приведут к конфликту и религиозной вражде в Украине. Неужели в Тернопольском облсовете, принимая это решение, не могли об этом не знать?!», - отмечает Александр Бахов.

Вместе с тем глава юридического отдела УПЦ обращает внимение на то, что «опять искусственно создается ситуация, на которую Церковь вынуждена реагировать, для того, чтобы потом обвинить УПЦ в провокации».

«Создается впечатление, что органы местного самоуправления пытаются укоренить в обществе мысль о том, что Почаевскую лавру нужно забрать у УПЦ. Это не первое подобное решение Тернопольского облсовета. В прошлом году было два аналогичных обращения. Сейчас идет прощупывание общественного мнения и проверка реакции. Посмотреть какие действия будут предприниматься, как себя будет вести УПЦ. Это один из элементов рейдерской стратегии. Нужно оценивать адекватность этой угрозы. Обратить на это внимание и понять, что в большей степени это провокация»,- констатирует глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.