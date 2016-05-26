УПЦ проведет всеукраинские конференции на тему семьи и молодежи

Форумы состоятся в конце мая, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

С 30 мая по 3 июня 2016 года, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, под эгидой Синодального отдела УПЦ по делам молодежи состоится XI Конференция глав и сотрудников молодежных отделов и организаций Украинской Православной Церкви.

Всеукраинской форум пройдет в пгт. Лазурное Скадовского района Херсонской области.

Среди участников мероприятия: глава Синодального молодежного отдела епископ Обуховский Иона, вице-ректор Полтавской Миссионерской Духовной Семинарии епископ Вениамин (Погребной), ведущий научный сотрудник музея истории Киева, преподаватель Киевской духовной академии Владислав Дятлов, председатель ОО «Друзья сообщества святого Эгидия» Юрий Лифансе и другие.

Регистрация участников начнется 30 мая в 13:30 и продлится до 16:00.

В прошлом году юбилейную X конференцию посетили около восьмидесяти глав и работников епархиальных отделов и организаций – священников и мирян из более чем сорока епархий Украинской Православной Церкви.

31 мая, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Синодальный отдел УПЦ по делам семьи проведет Всеукраинскую конференцию «Защита семейной морали – цивилизационный вызов XXI века».

Мероприятие состоится под председательством Предстоятеля Украинской Православной Церкви в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (корпус 45).

Среди главных вопросов форума: особенности семейных традиций; брак и супружеская жизнь; динамика развития семьи; факторы психологической стабильности семейных отношений; медицинские аспекты материнства и детства; православная семья; семейные ценности в современной образовательной практике.