Будущий священник из Полтавы выступит в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

21 мая во время чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходил в Лондоне, воспитанник Полтавской миссионерской духовной семинарии Владимир Лемешко получил право выступать в Летних Олимпийских играх, которые состоятся в августе этого года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Федерацию плавания Украины.

Полтавский пловец выполнил норматив “А” на участие в Олимпиаде,финишировав на дистанции 100 м баттерфляем с результатом 52:25 секунды, что является одним из лучших в истории Украины.

25 мая в Киеве, во время заседания тренерского совета Федерации плавания Украины, Владимир утвержден в составе сборной команды, которая поедет представлять нашу страну на всемирном первенстве.