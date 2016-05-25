Посол Болгарии в Украине почтил святых Мефодия и Кирилла в Киево-Печерской лавре

24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил молебен перед памятником святым, который находится на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Киевской духовной академии.

День памяти святых Мефодия и Кирилла является национальным праздником Болгарии – Днем болгарской культуры и славянской письменности.

Вместе с Его Высокопреосвященством за молебном молились преподаватели и студенты Киевских духовных школ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Украине Красимир Минч, а также сотрудники Посольства.

В тот же день вечером в Посольстве Болгарии в Украине состоялся торжественный прием по случаю национального праздника болгарской культуры и славянской письменности.