Посол Болгарии в Украине почтил святых Мефодия и Кирилла в Киево-Печерской лавре
В тот же день вечером в Посольстве Болгарии в Украине состоялся торжественный прием по случаю национального праздника болгарской культуры и славянской письменности.
24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил молебен перед памятником святым, который находится на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Киевской духовной академии.
День памяти святых Мефодия и Кирилла является национальным праздником Болгарии – Днем болгарской культуры и славянской письменности.
Вместе с Его Высокопреосвященством за молебном молились преподаватели и студенты Киевских духовных школ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Украине Красимир Минч, а также сотрудники Посольства.
В тот же день вечером в Посольстве Болгарии в Украине состоялся торжественный прием по случаю национального праздника болгарской культуры и славянской письменности.