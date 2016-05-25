Надо просить прожить такую жизнь, за которую не было бы стыдно перед Богом - Митрополит Онуфрий

Обращаясь со словом архипастырского наставления к землякам из села Корытное, Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил важность познания истин Святого Евангелия в жизни христианина.

Его Блаженство отметил, что каждый верующий должен обращаться к святителю Николаю, память которого Святая Церковь чтила в этот день, с просьбой прожить такую жизнь, за которую не было бы стыдно перед Богом.

«Для того, чтобы нам не было стыдно перед Богом, следует читать Святое Евангелие и от него учиться, как правильно жить, – подчеркнул Архипастырь. – Оно должно быть указателем, наукой, которая указывает путь для каждого человека, для каждого христианина».

Его Блаженство отметил, что человек в поисках лучшей жизни может устанавливать себе какие-то законы. Однако если они не согласуются с Евангельским Законом, то не принесут человеку никакой пользы.

«Поэтому надо уверенно строить свою жизнь на Законе Божьем и помнить о неизбежном Суде Божем»,– призвал Блаженнейший владыка.

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