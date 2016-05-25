РПЦ запустила интернет-ресурс, посвященный Всеправославному Собору на Крите
13:26, 25 мая 2016Православие
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Во время работы Собора на сайте будут публиковаться актуальные новости и документы, а также фото- и видеоматериалы.
На официальном портале Русской Православной Церкви открылся отдельный ресурс, посвященный предстоящему Всеправославному Собору, который пройдет с 16 по 26 июня на острове Крит (Греция).
Сайт, расположенный по адресу http://sobor2016.patriarchia.ru, содержит проекты предсоборных документов, которые будут рассматриваться на Соборе.
Также на сайте публикуются новости о ходе подготовки к Собору и материалы, связанные с предсоборным процессом.
Во время работы Собора на сайте будут публиковаться актуальные новости и документы, а также фото- и видеоматериалы.
Информация на подсайте будет размещаться на русском, английском и греческом языках.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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