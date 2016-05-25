В Храме Гроба Господня в Иерусалиме начались масштабные реставрационные работы

В храме Гроба Господня в Иерусалиме начались широкомасштабные реставрационные работы Святого Гроба. В группу реставраторов включены представители разных конфессий.

Подобные масштабные работы проводятся впервые с 1800 г.

Конструкция кувуклии Гроба Господня сильно пострадала после землетрясения 1927 года. Чтобы остановить дальнейшее разрушение кувуклии в 1947 году англичане укрепили ее снаружи металлическим каркасом.

«Как показали исследования, крепление уже не действует, и часовня продолжает рушиться», — рассказывает армянский архитектор Ирина Бадалян, которая вовлечена в состав рабочей группы от Иерусалимского патриархата ААЦ.

Именно этим было обусловлено, что 22 марта 2016 года армянский, греческий и католический патриархи Иерусалима зачитали в храме Святого Воскресения, у Святого Гроба, общее заявление о восстановлении. На этой церемонии также присутствовал руководитель профессиональной группы Антонио Молопуло. Группа уже создала трехмерную компьютерную модель Храма Святого Гроба, благодаря которой можно будет все восстановить.

Работу предполагается завершить за 8-12 месяцев. В течение этого периода Святой Гроб будет открыт для паломников.

По материалам News.am