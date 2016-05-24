Человек получит то, что он заработал во время своей земной жизни - Предстоятель УПЦ

22 мая, во время Божественной литургии в Свято-Николаевском храме с. Корытное на Буковине, Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к пастве родного села со словом проповеди.

Его Блаженство напомнил верующим, что в этот день Святая Церковь отмечает память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских — молитвенника перед Богом, уважаемого как христианами, так и иноверцами.

«Святой Николай никогда не оставляет человека без помощи, если он с искренним сердцем, с теплой молитвой обращается к нему, — сказал Архипастырь. — Только наша просьба должна быть разумной, то есть она должна иметь цель. Прежде всего, это спасение души. А во-вторых, чтобы Господь дал нам то, что будет благопотребным для спасения».

Предстоятель отметил, что человек в своей жизни должен руководствоваться не желанием власти или богатства, а стремлением спасения души. «Это главная цель в земной жизни — получить вечное спасение, потому что ради этого спасения Господь создал человека. Ради этого спасения Господь принял на Себя человеческую природу, освятил ее, сделал ее чистой и победительницей смерти, победительницей тления».

Благодаря спасительному боговоплощению смерть уже не имеет власти над человеком. Смерть сегодня стала сном, после которого умерший обязательно восстанет. «Все будут воскрешенными, и человек получит то, что он заработал во время своей земной жизни», — продолжил Архипастырь.

«Поэтому мы просим святого Николая, чтобы наша жизнь была такой, чтобы не было нам стыдно перед Богом, чтобы мы не стыдились за свои поступки, за свое поведение, за свои слова, за свои дела», — подытожил Блаженнейший владыка.

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