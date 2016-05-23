В Виннице исполнилось 270 лет Свято-Никольскому храму, который построен без единого гвоздя

Около полутысячи человек приняли участие в праздновании 270-летия старейшего в городе Старо-Московского Свято-Николаевского храма.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, праздник состоялся 22 мая, в день Святого Николая Чудотворца.

По случаю 270-летия в храме, который построен без единого гвоздя, состоялось праздничное богослужение, после чего верующие прошли Крестным ходом вокруг храма.

По завершению литургии гостей пригласили к праздничной трапезе полевой кухни, которая разместилась на территории церкви. Посетители имели возможность полакомиться настоящей полевой кашей на свежем воздухе.

Во время празднования на территории храма проходила благотворительная ярмарка, на которой были представлены изделия и домашняя выпечка воспитанников воскресной и молодежной школы Свято-Николаевского Храма.

Также на территории храма проходили мастер-классы по рукоделию и гончарству – дети учились изготавливать бумажных ангелов.