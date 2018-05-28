Виноград и вино в Священном Писании (перевод с греческого)

Любовь к винограду прослеживается не только у греческого народа. Богодухновенное Священное Писание наполнено поэтическими гимнами, посвященными винограду и его плодам, а также разными символами.

Кто не помнит 103-й псалом, прекрасный гимн, прославляющий Бога, Творца неба и земли, который дал возможность человеку «произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека».

В первой книге Ветхого Завета Бытие, рассказывается о том, что Ной после потопа начал возделывать землю и, между прочим, выращивать виноград. Изготовив из него вино. Однажды, выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, сын его, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедши, рассказал двум братьям своим Симу и Иафету. Они же взяли одежду, и, так чтобы не видеть наготы отца своего, покрыли его обнаженное тело. Когда Ной проспался от вина, то проклял Хама и благословил двух своих сыновей (Быт. 9, 20:25). Мы видим что, еще с первой своей книги, Священное Писание упоминает о вине и его свойствах.

Следующая притча повествует о винограде, оливковом и фиговом деревьях, как имеющих особую ценность. Рассказал ее Иофам на вершине горы Гаризим, где он пытался объяснить израильтянам преступность их деяния, а именно, убийства семидесяти сыновей их благодетеля и спасителя от их врагов мадианитян Гедеона. Они не только убили его сыновей, но и провозгласили царем сына его служанки Авимелеха:

Пошли некогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине: царствуй над нами.

Маслина сказала им: оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?

И сказали дерева смоковнице: иди ты, царствуй над нами.

Смоковница сказала им: оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой и пойду ли скитаться по деревам?

И сказали дерева виноградной лозе: иди ты, царствуй над нами.

Виноградная лоза сказала им: оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?

Наконец сказали все дерева терновнику: иди ты, царствуй над нами.

Терновник сказал деревам: если вы по истине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею; если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры Ливанские (Судей 9, 8:15).

Следующая история, упоминающаяся в книге Ветхого Завета «Ездра» позволяет понять огромную силу вина. Царь Дарий подготовил большой пир. После того, как обедающие насытились и напились, они удалились. Между тем трое юношей телохранителей, охранявших тело царя, решили написать каждый свое слово, относительно того, что всего сильнее в мире и положить под изголовье царя. И чье слово окажется разумнее другого, даст тому царь Дарий великие дары и великую награду.

Важно отметить, что первый юноша приводит в пример вино. Он написал: «О, мужи! Как сильно вино! Оно приводит в омрачение ум всех людей, пьющих его; оно делает ум царя и сироты, раба и свободного, бедного и богатого, одним умом; и всякий ум превращает в веселие и радость, так что человек не помнит никакой печали и никакого долга, и все сердца делает оно богатыми, так что никто не думает ни о царе, ни о сатрапе, и всякого заставляет оно говорить о своих талантах. И когда опьянеют, не помнят о приязни к друзьям и братьям и скоро обнажают мечи, а когда истрезвятся от вина, не помнят, что делали. О, мужи! Не сильнее ли всего вино, когда заставляет так поступать?» Второй предпочел царя, а третий, который и выиграл награду, сказал, что сильнее всего женщины, а над всеми одерживает победу истина (2 Ездра 3) .

Эти три примера способны показать благоговейное отношение к плодам винограда, присутствующее у израильского народа. Однако цель данной статьи не просто изложить историю и обычаи этого народа, связанных с виноградом и вином, но раскрыть суть и прикоснутся к глубинам тех символов, которые эту суть скрывают. Символы придают винограду и его плодам бесценное значение. Например, в таинстве Божественного Причастия, виноградная лозы (Иисус) предлагается как вино (Его кровь) верующим (лоза) для их освящения.

Продолжение следует.

pemptousia.gr

Перевод с греческого языка: БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".