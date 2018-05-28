Церковь святителя Николая на Подоле: настоятель прот. Сергей Винничук – о храме и престольном празднике

22 мая, в день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, престольный праздник отмечает много храмов Украинской Православной Церкви, освященных в честь любимого в Украине святого.

Один из них – живописный, в старинном стиле, бревенчатый сруб – стоит на киевском Подоле, в начале улицы Юрковской. Эта церковь построена на историческом месте, где много веков назад уже приносилась Бескровная Жертва и звучала непрестанная монашеская молитва.

О храме святителя Николая и о его престольном празднике Центру информации УПЦ рассказал настоятель церкви – протоирей Сергей Винничук.

О ПЕРЕНЕСЕНИИ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

- Во второй половине XI века Византийскую империю сотрясали удары турок. Их военная экспансия в Малой Азии сопровождалась осквернением христианских святынь. Под угрозой оказались почитаемые всем христианским миром мощи святителя Николая, которые более семи веков хранились в городе Миры в исторической области Ликия – месте служения святого при земной жизни.

Жители итальянского портового города Бари – столицы провинции Апулия на юге страны – решили спасти мощи свт. Николая. В то время там проживало много греков – до 1071 г. около двухсот лет Апулия принадлежала Византии. По преданию, в 1087 г. благочестивому священнику в Бари явился Николай Чудотворец и повелел, чтобы баряне забрали его мощи в свой город. Горожане снарядили суда, на которых в Ликию под видом купцов отправился отряд добровольцев. Они стремились опередить жителей другого крупного итальянского города – Венеции, которые также намеревались забрать святыню.

Достигнув Мир Ликийских, 47 вооруженных барян, среди которых было двое священников, отправились в храм, где покоились святые мощи. В храме были только монахи-сторожа. Баряне открыли им свои намерения и предложили выкуп за святыню, но иноки отказались и хотели предупредить местных жителей. Тогда пришельцы связали монахов, разбили помост, под которым находилась гробница святого, а затем и крышку саркофага. Он был наполнен необычайно благоуханным святым миро. Мощи завернули в одежду и отнесли их на судно. Монахи, освободившись, сообщили горожанам о похищении, те бросились на пристань, но помешать барянам выйти в море не смогли.

9 мая (22 мая по новому стилю) мощи доставили в Бари. Встречать их вышел весь город. Перенесение святыни в церковь сопровождалось многочисленными исцелениями больных, калек и бесноватых.

Известно, что баряне не сразу пришли к единому мнению о том, в каком именно храме будут храниться мощи. По одной из версий, причиной разногласий было соперничество между католиками и православными – позиции Православной Церкви в бывшей византийской провинции в то время были еще сильны.

В конце-концов было решено построить новый храм, что и произошло спустя год или два. Базилику свт. Николая освящал папа Римский Урбан ІІ. Он переложил мощи в новую серебряную раку с драгоценными камнями и поставил ее в алтаре.

Некоторое время спустя святой Николай явился во сне одному благочестивому монаху и сказал, чтобы мощи положили под Престолом. Волю святого исполнили – святыня была положена под Престол в крипте базилики, где она находится и поныне.

В честь перенесения мощей свт. Николая Чудотворца был установлен особый праздник. Вначале он отмечался только жителями Бари, несмотря на то, что о перенесении мощей было широко известно в Италии и в других странах – это объясняется, прежде всего, средневековым обычаем чествования преимущественно местных святынь. Кроме того, Греческая Церковь не установила такого празднования, потому что потеря мощей свт. Николая была для нее событием печальным.

На Руси же праздник перенесения мощей Николая Угодника был установлен вскоре после 1087 г. – на основе глубокого почитания нашим народом великого святого.

Поклониться мощам свт. Николая приезжают люди со всего мира. Первые известия о паломниках из Руси датируются XV веком. Массовыми паломничества стали в ХІХ веке, хотя на Юг Италии добирались в то время неделями. В начале ХХ века в Бари был приобретен большой участок земли, и 22 мая 1913 г. там заложили православный храм свт. Николая и странноприимный дом. В годы советской власти подворье перешло в собственность барийского муниципалитета и было возвращено Православной Церкви только в 2008 г.

С 1999 г. на мощах свт. Николая регулярно совершаются православные богослужения: по четвергам и двунадесятым праздникам служат Божественную Литургию, в остальные дни – молебен. Каждый год 22 мая здесь собирается до пяти тысяч верующих, которых, конечно же, крипта вместить не может.

А 9 мая, в день празднования перенесения мощей свт. Николая по католическому календарю, настоятель базилики изымает из раки священное миро. Оно разбавляется святой водой, и паломники развозят его по всему свету.

О ХРАМЕ

- Гору Юрковицу или Юрковку, неподалеку от которой стоит наш храм, называют еще Лысой горой или Хоривицей. Ряд исследователей с конца позапрошлого века отождествляет ее с летописной Хоривицей, где, по легенде, жил младший из трех братьев-основателей Киева — Хорив. Из источника под горой брал свое начало Юрковицкий ручей, который дальше протекал по Подолу в сторону Днепра. Сейчас он заключен в коллектор. В средневековье ручей служил северо-западной границей киевских земель. В месте выхода ручья на подольскую террасу в первой четверти XII века была построена церковь в честь свт. Николая Чудотворца. По мнению историков, стояла она у перекрестка дорог на Вышгород и на Белгород (ныне это с. Белогородка Киево-Святошинского района).

Предполагают, что храм относился к Николо-Иорданскому монастырю, поскольку располагался с ним рядом. Монастырь был основан еще в XI веке. Считается, что в нем приняла постриг мать преподобного Феодосия Печерского. Обитель прекратила свое существование в результате нашествия монголо-татарской орды хана Батыя в 1240 г. В XV веке был разрушен и храм свт. Николая. Позже на его месте было кладбище, которое со временем сравняли с землей.

В 2003 г., когда копали котлован под строительство многоэтажки, наткнулись на человеческие останки. За дело взялись ученые из Подольской экспедиции института археологии НАНУ. Они обнаружили более 120 захоронений XVI – XVIII веков.

А на глубине от трех до пяти метров археологи нашли руины трехнефной четырехстолповой церкви размером примерно 20 на 15 метров. Была обнаружена кладка метровой высоты из плинфы – кирпича времен Древней Руси. Толщина стен в среднем составляла полтора метра. Внутри храма сохранились остатки четырех подкупольных столбов. Пол был выложен глазурованными плитками разных цветов. Сохранились многочисленные фрагменты фресок.

Ученые предполагают, что это один из первых каменных храмов Киевской Руси, построенный по тем же технологиям, что и Софийский собор, и Успенский собор Киево-Печерской Лавры.

На месте раскопок также были найдены обломки большого медного колокола, который датируется XIII – XIV веками, фрагменты паникадила и лампады – из цветного металла.

Археологи и неравнодушные люди отстояли святое место от притязаний застройщиков. 22 мая 2009 г. рядом с раскопками древнего храма мы отслужили молебен и начали строительство деревянной церкви. 19 декабря в уже построенном храме была отслужена первая Божественная Литургия.

Церковь т. н. клетского типа даёт представление о том, какими были большинство православных храмов несколько столетий назад. Архитектура нашего храма соответствует примерно XVII веку, когда начали строить купола луковичной формы.

Рядом с церковью соорудили колокольню. В будущем планируем построить большой каменный храм, похожий на тот, который стоял здесь с XII по XV век. Его нижний этаж будет занимать музей, посетители которого смогут увидеть остатки древней церкви. Пока они временно законсервированы.

При нашем храме действует воскресная школа, в которой изучают Священное Писание Ветхого и Нового Завета, основы православной веры, историю церкви и богослужений. Сейчас идет строительство здания для школы.

У входа в церковь находятся корабельный колокол-рында и большой якорь – ведь святой Николай издревле считается покровителем моряков. Нужно сказать, что в строительстве храма активно участвовали предприниматели, которые занимаются морским делом. Кроме того, у нашего прихода тесные связи с Киевской академией водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

В церкви много святынь: частицы мощей свт. Николая Чудотворца, свт. Спиридона Тримифунтского, свт. Луки Крымского, св. великомученика и целителя Пантелеимона, св. блаженной Матроны Московской, а также особо почитаемые иконы Пресвятой Богородицы Смоленской «Одигитрия» и свт. Николая (обе чудесным образом обновились), копия афонского образа Божией Матери «Скоропослушница» и икона всех святых Киево-Печерской Лавры. Прихожане свидетельствуют, что по их молитвам перед этими святыми ликами неоднократно уходили болезни и разрешались трудные жизненные ситуации.

Летом 2012 г. обновившуюся икону святого Николая из храма украли. Все мы молились о ее возвращении, и спустя два месяца произошло чудо: один из прихожан увидел святыню, когда ее продавали на Андреевском спуске.

Еженедельно в храме совершаются водосвятные молебны с чтением акафистов святым и выносом частиц их мощей для молитвенного поклонения: во вторник в 13.00 молимся великомученику Пантелеимону, в среду в 13.00 – блаженной Матроне Московской и в четверг в то же время – святителям Николаю Чудотворцу и Спиридону Тримифунтскому.

В пятницу в 15.00 служится водосвятный молебен с чтением акафиста перед иконой Богородицы «Скоропослушница». В 17.00 – вечернее богослужение.

В субботу в 17.00 совершаем всенощное бдение. По субботам и воскресеньям в 09.00 – Божественная Литургия, по окончании которой – панихида.

Храм открыт ежедневно с 08.00 до 20.00. Адрес: ул. Юрковская, 3.

Добраться до храма можно пешком от ст. метро «Тараса Шевченка», а также от ст. метро «Контрактовая площадь» трамваями №№ 11, 12, 19, от ст. метро «Оболонь» трамваем № 11, из Пущи-Водицы трамваем № 12; от пл. Тараса Шевченка трамваем № 19.

Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии"

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