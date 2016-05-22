Верующие из США поклонились православным святыням Украины

На днях в Украину прибыла группа паломников из США во главе с епископом Манхэттенским Николаем. Паломники преодолели тысячи километров, чтобы поклониться православным святыням нашего государства, в частности, которые находятся в Свято-Успенской Почаевской лавре. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на официальный сайт Почаевской лавры.

Во время пребывания в Лавре паломники посещали богослужения, исповедовались и причащались Святых Христовых Тайн. А епископ Николай вместе с другими архиерея принял участие в праздничных богослужениях по случаю дня памяти преподобного Иова, игумена Почаевского.

Насельники монастыря провели для гостей большую экскурсию, в ходе которой богомольцы из США ознакомились с историей и современной жизнью обители, посетили ее соборы и храмы, а также имели возможность поклониться лаврским святыням.

Сейчас богомольцы во главе с епископом Николаем посещают Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.