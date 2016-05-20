Афонский монахологион: милостивый монах Никита Карейский (1902-1971, 20 мая)

В миру Евстратий Георгиадис, родился в Прусе, Малой Азии, в 1902 году. В 1923 году поселился в дионисиатской келии святого Николая в Кареи. Принял монашество в 1925 году. Изучал искусство стоматологии у старца Паисия. Тогда, по послушанию, он вернулся в мир, чтобы усовершенствовать свои знания. В течение сорока лет служил отцам святогорцам, которые в то время не покидали Афон. Выделялся тем, что был милостивым. После его смерти, многие из тех, кому он помог, монахи и миряне, говорили с умилением об этом качестве его души.

Когда достали его останки, как рассказывает сегодняшний насельник келии отец Артемий, череп его благоухал.

«Все мы, кто находился в тот момент там, чувствовали большой страх и большое волнение. Отец Артемий из Великой Лавры, послушание которого состояло в извлечении и уходе за останками отцов, сказал: "Отцы, я впервые извлекаю такие мощи! Шестьдесят лет на Афоне... Слава Богу". Были, есть и будут еще много блаженных отцов на Святой Горе. Подлинные жители небесного Царства...».

«Мы знавали преемника старца Никиты, отца Арсения. Тридцать лет назад получали от него уход за зубами. Ножное управление с ржавым колесом и синий спирт для дезинфекции. Пломба до сих пор держится. Когда я спросил, изучал ли он стоматологию, он коротко ответил: "Нет. Учился у моего старца ". "А тот?" - спросил я. "А тот у своего старца!"

Старец Никита особо чтил святого Николая Чудотворца, покровителя их келии. Он просил святого, чтобы тот помог ему оставить эту жизнь в один из дней его памяти. Просьба была услышана. Старец представился в день перенесения мощей святого 20 мая 1970 г.

Из монахологиона (общие списки монахов) монастыря Дионисиат.

Источник Рemptousia

Перевод с греческого: БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".