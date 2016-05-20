Греция отметила День памяти геноцида понтийских греков

Геноцид понтийских греков - преднамеренное физическое уничтожение коренного греческого населения исторического Понта, осуществленное правительством младотурок и продолженное кемалистами в период 1914—1923 годов в Османской империи. Об этом сообщает греческий сайт parapolitika.gr

В этот период турецкими властями было целенаправленно уничтожено 326—382 тыс. мирных понтийских греков. Выжившие в малоазийской катастрофе 1922 года греки бежали в Грецию. Понтийский геноцид на сегодняшний день официально признан только Грецией, Кипром, Арменией, Швецией, Россией, Сербией, 7 американскими штатами и австралийским штатом Новый Уэльс.

Большое количество греков осталось жить на севере Малой Азии, в районе Понта, после распада Византийской империи. Завоевание Трапезунда в 1461 году османами не изменили ни убеждений, ни греческой самоидентичности местного населения, хоть понтийские греки и оказались отрезанными от остального греческого мира. Несмотря на то, что греки и составляли меньшинство (40% населения), стали быстро доминировать в экономической жизни региона, проживая в основном в городах.

Их экономический рост сочетался с демографическим и духовным подъемом. В 1865 году население понтийских греков составляло 265.000 душ, в 1880 году до 330.000, а в начале 20-го века достигло 700.000. В 1860 году в Понте насчитывалось 100 школ, а уже в 1919 году их количество возросло до 1401-й. Кроме школ имелись типографии, журналы, газеты, клубы и театры, которые подчеркивали высокий духовный уровень греков.

1908 год был знаковым годом для народов Османской империи. В этот период на политической арене появляется и приходит к власти движение младотурок, отодвинувшее на периферию султана. Возлагались большие надежды на молодых военных реформаторов умирающей империи.

Вскоре, однако, их надежды не оправдались. Младотурки показали свое жесткий националистический облик, разрабатывая план преследования христианского населения и отуречивания региона, пользуясь участием европейских государств в Первой мировой войне. Греческое государство, занятое «критский вопросом», не было готово открыть еще один фронт с Турцией.

Турки, под предлогом «государственной безопасности», вытесняют большую часть греческого населения в малоазийскую негостеприимную глубинку, с помощью так называемых «трудовых батальонов» ( Амеле Табуру). В этих «трудовых батальонах» вынуждены служить мужчины, которых не забрали в армию. Они работали в карьерах, шахтах, строили дороги, в кабальных условиях. Большинство из них погибли от голода, лишений и болезней.

Реагируя на притеснения турок, убийства, изгнания и сжигание их деревень, понтийские греки, как и армяне, бегут в горы, чтобы спасти то, что еще было возможно спасти. После геноцида армян в 1916 году, турецкие националисты под предводительством Мустафы Кемаля принялись за уничтожение понтийских греков. То, что султану не удалось сделать за пять столетий, удалось Кемалю за пять лет!

В 1919 году греки вместе с армянами, при временной поддержке греческого правительства Венизелоса, пытаются создать автономное греко-армянское государство. Однако этому плану, не было суждено осуществится.

19 мая 1919 года Мустафа Кемаль высадился в Самсунде, чтобы начать вторую и самую жестокую фазу геноцида понтийских греков, при поддержке немецких и советских советников.

Те, кто избежал турецкой сабли, оказались в качестве беженцев на юге России, остальные нашли прибежище в Греции (около 400 тысяч). Их знания и труд в значительной мере способствовали восстановлению находящегося в упадке греческого государства.

Хоть и с большим опозданием, но 24 февраля 1994 года, единогласным решением, парламент Греции постановил считать 19 мая Днём Памяти геноцида понтийских греков турками.

Перевод с греческого - БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон"- для "УНИАН-Религии".