В Риме на международном симпозиуме показали самые известные иконы Святой Горы Афон

В Риме на XV Международном симпозиуме по вопросам культуры и духовности Афона, показали самые известные иконы Святой Горы. Об этом сообщает румынский сайт episcopia-italiei.it

Симпозиум на тему о чудотворных иконах Святой Горы Афон был организован ассоциацией "Insieme per l'Athos" и Румынской академией в Риме.

На мероприятии была обширная программа докладов об исследованиях в исторической, теологической, художественной и прочих областях. На большом проекторе были показаны самые известные чудотворные иконы Святой Горы и объяснена традиция иконописи и их история.

Архимандрит Афанасий передал приветствие епископа Итальянской епархии Румынской Православной Церкви Силуана. Викарий прочитал лекцию о чудотворной иконе Богородицы Продромитиссы - в румынском скиту Святого Иоанна Крестителя.

В этом важном культурном, духовном и художественном событии приняли участие многочисленные исследователи, профессора, румынские и итальянские клирики и миряне. Симпозиум позволил узнать о богатстве и красоте, которую хранит гора Афон - оазис аутентичной международной православной духовности.

По материалам episcopia-italiei.it и других открытых источников.

Перевод БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".