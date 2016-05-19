Священномученик Патрикий Прусский: святой, который рассказал об устройстве мира, созданного Богом

19 мая православные греки чтят память святого Патрикия.

Как сообщает греческий сайт Рemptousia, святой Патрикий жил в I веке и был епископом города Пруссы в Вифинии (Малая Азия). За свою проповедь христианского учения был осужден и предстал перед префектом города Пруссы Юлием, который всевозможными убеждениями склонял святого отречься от Христа. В то время Юлий уезжал лечиться на горячие источники, он приказал вести за собой и христианского епископа с его пресвитерами, заключенными в железные оковы.

Омывшись в теплых источниках, Юлий принес жертву своим богам и, призвав святого Патрикия и других узников, предложил им принести жертву языческим богам, угрожая в случае отказа истязаниями. Указывая на горячие источники, он утверждал, что последние нагреваются промыслом языческих богов для блага людей. На что святой отвечал, что они действительно созданы для блага людей, но не провидением ложных богов, но силою Иисуса Христа.

И добавил, что Иисус определил два места: первое обильно благами, которыми в будущем будут наслаждаться праведники, а второе - это огненная лава, в которой будут подвергнуты наказанию грешники, после всеобщего воскресения из мертвых.

И то, что огонь дарован людям Богом, смешавшим его с другими стихиями. И существует этот огонь с водою над твердью (небо), и огонь под землей, где находятся водные источники, и в тех из них, что расположены близко к огню - горячая вода, а в тех, что дальше от огня - холодная.

За эти слова святого Патрикия, префект приказал бросить его в источник с очень горячей водой. Но вода не нанесла, ни малейшего ущерба мученику. Святой Патрикий был приговорен к смерти от меча и обезглавлен вместе со святыми Акакием, Менандром и Полиеном.

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".