Монахи поднимутся на воздушном шаре над Афоном

Российский путешественник, пилот-воздухоплаватель Валентин Ефремов и монахи из Свято-Пантелеимонова монастыря поднимутся на воздушном шаре над святой горой Афон в Греции. Об этом сообщает ТАСС.

"Я приглашен настоятелем монастыря Святого Пантелеимона на горе Афон в Греции отцом Макарием на 1000-летие русского монашества на Афоне, которое будет отмечаться с 21 по 25 мая. В честь этого события над горой Афон будет поднят воздушный шар "Святая Русь", и совершен полет над священной землей", - сказал Ефремов.

По словам путешественника, в полет на шаре вместе с ним отправятся монахи из монастыря Святого Пантелеимона на Афоне. "Они тоже хотят с высоты полета воздушного шара посмотреть на святую землю и совершить молебен, провести православные обряды", - отметил Ефремов. "Я уже готовлюсь к этой экспедиции. Непосредственно подъем на воздушном шаре будем совершать 21-22 мая", - добавил он.

Путешественник Валентин Ефремов первым в мире достиг Северного полюса на воздушном шаре в 2005 году, впервые осуществил перелет на воздушном шаре через озеро Байкал, участвовал в экспедиции по Великому Шелковому пути вместе с Федором Конюховым. Имя Ефремова занесено в книгу Книгу рекордов Гиннесса.



