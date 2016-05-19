Духовенство крымских епархий УПЦ почтили память жертв депортации крымскотатарского народа

15:34, 19 мая 2016
Православие
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В этом году исполняется 72 года со времени насильственного выселения советской властью крымских татар с территории полуострова.

18 мая в Национальной опере Украины им. Т. Шевченко состоялся вечер-реквием памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Информацйно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на официальный сайт Киевской Митрополии.

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По случаю годовщины депортации, в Симферополе митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь возложил цветы к памятному знаку жертвам депортации из Крыма, а также вместе с муфтием мусульман Крыма Эмирали Аблаевым эфенди принял участие в заседании Межконфесионального Совета Крыма и открытии мемориального комплекса, посвященного жертвам трагического события. В этот день, по благословению Его Высокопреосвященства, во всех храмах и монастырях Симферопольской епархии были совершены панихиды по погибшим в годы депортации православным христианам.

18 мая, по благословению митрополита Феодосийского и Керченского Платона, представители духовенства Феодосийской епархии возложили цветы к памятному знаку «Против жестокости и насилия», который находится возле железнодорожного вокзала Керчи. Вместе с клириками епархии участие в мемориальной церемонии приняли члены других религиозных организаций, представители крымскотатарского населения полуострова и родственники депортированных.

Историческая справка: В ночь с 17 на 18 мая 1944 г., согласно постановлению Государственного комитета обороны СССР от 11.05.1944 г., сотрудники НКВД начали принудительно депортировать крымских татар из Крыма, обвиняемых в «измене родине». На комитет возлагалась обязанность завершить выселение крымских татар к 1 июня. По оценкам историков, депортации подверглись более 194 тысячи крымских татар. 24 июня их судьбу разделили более 15 тысяч греков, 12,4 тысячи болгар, 9,6 тысяч армян.

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