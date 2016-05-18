В Почаевскую лавру приехали тысячи паломников, чтобы почтить память преподобного Иова

В Свято-Успенской Почаевской лавре проходят торжества по случаю дня памяти покровителя обители преподобного Иова.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, день тезоименитства преподобного Иова Почаевского отмечается 19 мая, однако по традиции, которая сложилась в лавре, братия монастыря и многочисленные верующие, отмечают праздник несколько дней.

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Так, 17 мая наместник монастыря митрополит Почаевский Владимир, возглавил крестный ход вокруг обители с мощами преподобного Иова. Раку со святыней после вечернего богослужения вынесли из Пещерного храма и торжественным ходом пронесли вокруг лавры, после чего мощи занесли в Успенский собор монастыря. В крестном ходе приняло участие более 4 тысяч паломников.

«Из трех праздников, отмечаемых в честь преподобного Иова, наиболее торжественно празднуется 10 сентября – обретение мощей преподобного. Этот праздник собирает около 15 архиереев и до 8 тысяч паломников. 10 ноября отмечается день кончины Иова и 19 мая - день тезоименитства», - прокомментировал наместник лавры митрополит Владимир.

Преподобный Иов Почаевский прожил ровно сто лет: с 1551 по 1651 год, и очень много сделал для становления монастыря. При нем Почаевская лавра стала общежительным монастырем, где монахи уже не вели отшельнический образ жизни в пещерах по одному человеку. При Иове Почаевском была построена первая каменная церковь на Почаевской горе в честь Святой Троицы. Он организовал типографию, наладил печать духовно-просветительских книг. Преподобный Иов был ревностным защитником православия.

Фото: Свято-Успенская Почаевская лавра