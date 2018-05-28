В Риме проходит выставка работ фотографа, который пять лет снимал Афон

Духовность, вера, тишина, тайна, нетронутые природные ландшафты и молитва - то, чем известна Гора Афон. Монашеская республика на севере Греции, где православные монахи живут в молитве и работе.

Их жизненный уклад, который остается неизменным в течение многих столетий показан в фотовыставке под названием «Афон, цвета веры» автора Стратоса Калафатиса. Фотовыставка проходит в Риме при поддержке посольства Греции в Италии и итальянского отделения Фонда греческой культуры, и продлиться до 22 мая.

Она состоит из 120 фотографий, которые были сделаны в период с 2008 по 2013 год.

«Я был на горе Афон 26 раз - в общей сложности около 200 дней. Я фотографировал монахов, как сфотографировал бы любого другого человека. Они дали мне гостеприимство, тепло, дружбу и открытость. Во время моих поездок я видел места, лица и образы. Я думаю, что даже если есть различия между христианами, для нас всех крест является сильным символом», - сказал Стратос Калафатис.

На фотографиях Калафатиса часто появляется крест - различных форм, цветов и размеров.

На выставке много портретов: старые бородатые монахи, а также молодые, снятые в освещении, напоминающем работы Караваджо или Рембрандта.

«Там нет электричества на горе Афон. Существует только естественный свет или свечи и поэтому я сделал эти портреты, как художник из прошлого», - рассказал фотограф.

Фото Калафатиса выражают всю мощь этого места и его существования вне времени, даже на фото: стол, рыба на блюде, попугай на руке монаха и монах, работающих на полях.

Калафатис является продолжателем традиций, когда фотография пытается показать этот таинственный удел. Первым фотографом на Афоне был русский - Себастьянов, который в 1860 году сделал около 40 тыс. фотографий на стеклянных пластинах. В XX веке за ним последовали такие известные фотографы, как Стефан Пассет и Фред Буассон, а также ряд известных греческих фотографов в 1950-х и 60-х.

По материалам ansamed.info

Перевод с английского - БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

http://athos-ukraine.com/rus/news/v-rime-prohodit-vystavka-rabot-fotografa-kotoryj-pyat-let-snimal-afon.html