Священник УПЦ читает лекции для будущих полицейских

Преподаватель Киевских духовных школ протоиерей Сергей Вейго 17 мая прочитал лекцию курсантам Учебно-научного института №1 Национальной академии внутренних дел Украины. Лекции будут проходить регулярно согласно договоренности с ректоратом высшего учебного заведения.

Лекцию отец Сергий посвятил Страстной седмице и Светлому Христову Воскресению. В ходе беседы священник отвечал на вопросы студентов, а будущие сотрудники структур МВД получили узнали все о празднике Пасхи.

mitropolia.kiev.ua