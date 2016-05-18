Священник УПЦ читает лекции для будущих полицейских
16:33, 18 мая 2016Православие
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Лекции будут проходить регулярно, согласно договоренности с ректоратом высшего учебного заведения.
Преподаватель Киевских духовных школ протоиерей Сергей Вейго 17 мая прочитал лекцию курсантам Учебно-научного института №1 Национальной академии внутренних дел Украины. Лекции будут проходить регулярно согласно договоренности с ректоратом высшего учебного заведения.
Лекцию отец Сергий посвятил Страстной седмице и Светлому Христову Воскресению. В ходе беседы священник отвечал на вопросы студентов, а будущие сотрудники структур МВД получили узнали все о празднике Пасхи.
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