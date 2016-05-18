В Почаеве начались торжества ко дню памяти преподобного Иова

17 мая братия Свято-Успенской Почаевской Лавры во главе с наместником обители митрополитом Почаевским Владимиром совершила крестный ход вокруг монастыря с мощами преподобного Иова Почаевского. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Вместе с насельниками Лавры в шествии приняли участие епископ Банченский Лонгин, а также многочисленные паломники, прибывшие на торжественное богослужение по случаю дня памяти святого.

Напомним, 19 мая – день тезоименитства преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.

По многолетней традиции, по завершении вечернего богослужения, братия и верующие со святыми мощами вышли из Пещерного храма Лавры, обнеся святыню вокруг стен обители, занесли ее в Успенский собор.

Фото сайта Свято-Успенской Почаевской Лавры