Украинцы прочли молитву за мир на вершине Святой Горы Афон

Паломники из Украины совершили многочасовое восхождение на вершину Святой Горы Афон, где отслужили благодарственный молебен и прочли молитву за мир в Украине.

Как сообщает сайт БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", восхождение на Святую Гору состоялось в рамках поездки, организованной паломнической службой «Панагия» при Благотворительном фонде.

"Паломники посетили Свято-Пантелеймонов, Иверский и Пантократорский монастыри. Они поклонились святыням - чудотворным иконам Пресвятой Богородицы «Достойно есть», которая хранится в храме Протата, и «Млекопитательница», которая находится в сербской келии «Типикарница».Также паломники побывали в районе скита Святой Анны, где приложились к нетленной стопе праведной Анны, которая и сегодня имеет температуру человеческого тела. Во время литургии в келии св. апостола Фомы, известной как келия братства «Фомад», паломники причастились Святых Христовых Тайн", - сообщают организаторы.

Фото athos-ukraine.com