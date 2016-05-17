В Турции найдена подземная церковь возрастом 1500 лет

В ходе раскопок в Каппадокии в Центральной Анатолии обнаружен древнейший христианский храм с фресками, которых никогда ранее не видели специалисты. Церковь, предположительно, датируется V веком, сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

Подземный храм расположен в замке в центре древнего города Невшехир. По словам мэра города Хасана Унвера, таких фресок до сих пор никогда не видели ни в одной церкви. В частности, на них изображен Иисус Христос, из рук которого падают рыбы, а также вознесение Христа на небо и некая «гибель плохих душ».

«Мы даже не думали найти такое сооружение, когда начинали строительство. Но раскопки и работы по уборке продолжаются, и мы надеемся найти новые данные об истории Каппадокии», – сказал мэр.

«Когда церковь будет открыта полностью, Каппадокия может стать еще большим паломническим центром Православия», — добавил Унвер.

Большая часть церкви находится под землей. Археолог Семих Истанбулоглу, возглавляющий работы, сказал, что тонкие стены церкви рухнули из-за снега и дождя, но они будут исправлены в ходе реставрации. Пространство церкви было заполнено землей. «Фрески на стенах вернутся в свой первоначальный вид после реставрации и чистки», — добавил он.

По словам другого археолога Али Айдына, представление о высоте строения можно получить только после очистки. Помещение церкви пришлось медленно сушить, чтобы избежать порчи фресок.

«Мы временно прекратили работу в целях защиты настенной живописи и церкви. Когда погода станет теплее, влага испарится, и тогда мы начнем извлекать землю», — сказал он.

«Только несколько картин открыты. Другие будут освобождаться по мере удаления земли. Есть важные картины в передней части церкви, показывающие распятие Иисуса и Его вознесение на небеса. Есть также фрески, показывающие апостолов, святых и пророков Моисея и Елисея», — сказал он.

Правмир