В УПЦ молятся за жертв политических репрессий ХХ века

В третье воскресенье мая в Украине почитают память жертв политических репрессий. В этот день в храмах Украинской Православной Церкви разных регионов нашей страны были вознесены заупокойные молитвы о тех, кто безвинно пострадал и принял страдальческую кончину от безбожной власти.

15 мая священнослужители Ивано-Франковской епархии приняли участие в поминальном мероприятии по случаю памяти жертв политических репрессий на Мемориальном комплексе в Ивано-Франсковске. К символическому Кресту жертвам политических репрессий были возложены цветы, после чего священники вознесли заупокойные молитвы.

На Полтавщине мемориальные мероприятия прошли возле Памятного знака на месте перезахоронения останков жертв политических репрессий в с. Трибы. Почтить память погибших пришли представители областной и городской власти, общественность и студенческая молодежь. По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, в мероприятии также приняли благочинный Полтавского районного округа протоиерей Александр Антонюк и клирик епархии протоиерей Анатолий Стегний. Участники митинга-реквиема традиционно возложили цветы к Памятному знаку.

Полтавская область является одним из регионов, который больше всего пострадал от тоталитарного режима. В течение 1937-1938 гг. здесь было репрессировано более 10 тыс. человек. В частности, 2 июня 1938 года в урочище Трибы расстреляли все православное духовенство г. Полтавы (около 40 человек).

В тот же день, по благословению митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Антония, сугубые заупокойные молитвы о жертвах политических репрессий ХХ в. были вознесены в храмах на Хмельнитчине. Также память усопших, репрессированных в годы безбожной власти, молитвенно почтили в храмах Херсонской епархии.

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