Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, как избежать жизненных катастроф

15 мая за богослужением в Мгарском мужском монастыре Полтавской епархии Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к пастве со словом проповеди о добродетели молитвы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Каждый христианин должен прилагать усилия, понуждать себя, чтобы быть хорошим. «Особенно надо понуждать себя к молитве, потому что молитва — это та добродетель, которая делает человека очень близким к Богу», — сказал Архипастырь.

Так же, как при беседе с кем-то, человек все свое внимание направляет на собеседника, остальным не отдавая преимущества, так нужно сосредотачиваться во время молитвы. «Когда мы молимся Богу, мы сосредотачиваем внимание на своем Творце», — отметил Первосвятитель.

Плодом молитвы, по словам Его Блаженства, является ощущение добра и зла. Зло может быть предложено человеку в завуалированном виде: на первый взгляд оно как бы выглядит очень благородным и красивым, но внутри — злым. Поэтому когда человек находится в молитве, он получает способность миновать зло, чувствуя, что предложенное не является хорошим. «Такое ощущение дает человеку молитва», — отметил Архипастырь.

«Сегодня люди очень много переживают о том, что наступают последние времена — глобализация, чипизация — люди в панике не знают что делать. Надо молиться Богу», — подчеркнул Блаженнейший владыка. Он отметил, что рассудительность от молитвы позволяет человеку выйти из духовного кризиса, указывая верный путь в жизни.

«Поэтому нужно молиться и просить, чтобы Бог защищал нас, наставлял нас, помогал нам жить так, чтобы нашей жизнью прославлялось святое имя воскресшего Спасителя, — подытожил Предстоятель. — Тогда скорби, трудности и испытания, которые случаются в течение земной жизни, не превратятся для нас в катастрофу. Мы будем проходить их, как лодка проходит между морских волн, и, наконец, достигнем того главного назначения, ради которого человек создан Богом — вечного спасения во Христе Иисусе Господе нашем».