В кинотеатрах Австрии состоялась премьера австро-германо-греческого фильма об Афоне

"Афон - за пределами этого мира" - это название нового документального фильма о жизни монахов на Святой Горе в Греции, показ которого стартовал в мае в австрийских кинотеатрах. Об этом сообщает сайт "Православное наследе Украины на Святой Горе Афон".

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Вопреки обычному строгому запрету съемок на Афоне, создателям удалось получить специальное разрешение Вселенского Патриарха Варфоломея I.

В течение трех лет съемочная группа во главе с режиссером Питером Барделе и Андреасом Мартином наблюдала ранее неизвестные стороны духовной, но насыщенной жизни на Афоне. Результат этой впечатляющей работы можно увидеть в австрийских кинотеатрах.

На полуострове Афон более 2 тыс. монахов изолированы от внешнего мира. Они живут в 20 монастырях с более чем 1000-летней традицией. На Святую Гору женщинам доступ не разрешен и туристы здесь не приветствуются. Только послушники и паломники, которые жаждут уединения и созерцания, получают визу.

- Время на Афоне проходит более насыщенно, чем за тот же период в большом городе как Гамбург или Вена. Мы чувствуем себя там свободно, хотя строго регулируемая жизнь и абсолютное послушание игумену в обычном понимании противоречат современным представлениям о свободе, - сказал Питер Барделе.

По материалам athos-film.com, erzdioezese-wien.at, kurier.at и др.

Фото athos-film.com