Пещерная церковь в Церковщине: наместник монастыря – о святом и о храме

16 мая Православная Церковь празднует День памяти одного из величайших святых – преподобного Феодосия Печерского. Это престольный праздник древнего пещерного храма, расположенного на месте молитвенных подвигов святого в урочище Церковщина на южной окраине Киева. Ныне там воздвигнут монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви.

Наместник обители – архимандрит Тихон (Софийчук) – рассказал о прп. Феодосии и о храме в его честь.

О ПРЕПОДОБНОМ ФЕОДОСИИ ПЕЧЕРСКОМ

– Преподобный Феодосий, основатель общежительной монастырской жизни на Руси, родился в Василеве (нынешнем Василькове) неподалеку от Киева. Через некоторое время он переехал с родителями в Курск – к новому месту службы отца. С юных лет Феодосий стремился к подвижнической жизни, за что неоднократно принимал наказания от матери. Однажды он покинул родительский дом и пешком пришел в Киев к преподобному Антонию – родоначальнику монашества на нашей земле. В 1032 г., на 24-м году жизни, Феодосий по благословению прп. Антония был пострижен в иноки и остался жить с ним и еще одним монахом в пещерах.

Спустя четыре года мать Феодосия, отыскав сына, уговаривала его вернуться домой. Но он сам убедил ее остаться в Киеве и принять монашество.

Феодосий всегда усердно трудился, выполняя самые тяжелые послушания, и вел строгую аскетическую жизнь.

В 1054 г. он был рукоположен в сан иеромонаха, а спустя три года – избран игуменом выросшей к тому времени Киево-Печерской общины. Он построил церковь во имя Пресвятой Богородицы и келии вокруг нее, и переселился туда с братией из пещер. В обители прп. Феодосий ввел общежительный устав константинопольского Студийского монастыря.

Будучи игуменом, он продолжал исполнять самые черные работы и во всем был примером для братии. Слава о нем привлекла в обитель множество иноков. Великие князья искали общения с Феодосием. При этом он не боялся обличать сильных мира сего. Игумен всегда заступался за незаконно осужденных. Еженедельно он отсылал целый воз хлеба заключенным в темницах. Особенно же любил преподобный бедных, больных и странников: для них он построил в монастыре особый дом и на содержание их уделял десятую долю монастырских доходов.

Для самого прп. Феодосия пищей был сухой хлеб и вареная зелень без масла. Ночи он проводил почти без сна, а отдыхал сидя, а не лежа. Одеждой его была жесткая власяница, надетая прямо на тело, сверху ее прикрывала убогая свитка.

Заранее предсказав свою кончину, святой Феодосий мирно отошел ко Господу 3 мая (16 мая по новому стилю) 1074 г. В этот момент благоверный князь Святослав увидел над монастырем огненный столб от земли до неба.

Преподобный был погребен в выкопанной им пещере, в которой уединялся во время поста. Мощи подвижника были обретены нетленными в 1091 г. Прп. Феодосий прославился многими чудесами. К лику святых он был причислен в 1108 г. Житие его составил прп. Нестор Летописец через 30 с небольшим лет после преставления великого святого.

О ХРАМЕ

– Житие прп. Феодосия Печерского повествует, что на время Великого поста он затворялся в пещерной келии (в которой потом был похоронен). Оттуда тайком, под покровом ночи, он нередко уходил в «сокровенное место», и там пребывал в уединенной пещере до пятницы накануне Вербного воскресенья. По древнему лаврскому преданию, эта пещера находилась в урочище, которое ныне известно под названием Церковщина, в 12 километрах от Лавры. В древние же времена эта болотистая местность называлась Гнилец или Гнилеччина.

После кончины преподобного Гнилецкие пещеры стали привлекать любителей безмолвия и пустынного жития, и со временем там образовался Пречистенский монастырь. Известно, что в ХІІ веке в нем была каменная церковь, подвизалось много братии. По мнению ученых, в XV веке обитель разорили татары. Монастырскую церковь они разрушили до основания, а пещеры были засыпаны землей, и спасавшиеся там иноки предали свои души Богу.

Со временем внутри пещер произошли обвалы. На святом месте водворилась мерзость запустения, продолжавшаяся более четырехсот лет. Среди поросших лесом развалин сохранились остатки фундамента церкви – «церковище» – от которых все монастырское урочище и получило в народе название Церковщина.

В 1830 г. усилиями ректора Киевской духовной академии Иннокентия (Борисова), впоследствии святителя Херсонского, началось восстановление Гнилецких пещер. Осматривая подземелья, свт. Иннокентий обнаружил там маленькую пещерную церковь, которая на тот момент вмещала не более пяти человек. У восточной ее стены располагался земляной столп от сводов до пола, пробитый крест-накрест двумя арками и представлявший собой престол с киворием (навесом). С церковью соседствовали три кельи.

В 1900 г. началось восстановление обители – «Скита Пречистыя», как она официально именовалась в то время. Насельники скита приступили к расчистке и укреплению пещер, в частности южного пещерного комплекса, который и называют «Феодосиевой пещерой». Он представляет собой лабиринт протяженностью около 370 метров. Пещерная церковь, обнаруженная ранее свт. Иннокентием, в ходе реконструкции в 1905 г. получила овалообразную форму и была увеличена: длина ее достигла 6,15 м, ширина – 2,8 м, высота – 3,5 м. Храм обложили кирпичом, оштукатурили, воздвигли в нем каменный иконостас в виде трех арок и каменный же надпрестольный киворий. В стене между алтарем и примыкающей пономаркой оборудовали печь с дымоходом. В том же 1905 г. храм освятили во имя прп. Феодосия Печерского.

Обитель постепенно достигла нового расцвета: она имела несколько церквей, подворья, образцовое хозяйство, содержала более чем 160 человек братии. В 1918 г. получила статус самостоятельного монастыря.

В 1922 г. в Церковщине разместили колонию для несовершеннолетних правонарушителей, руководство которой в конце 20-х гг. добилось выселения иноков из монастыря. В годы войны обитель была на время возрождена, но потом опять закрыта. Впоследствии там располагались больница, дом отдыха, санаторий МВД.

В 1991 г. киевские энтузиасты начали расчистку пещер от грунта и мусора. Первым был расчищен храм прп. Феодосия. Одновременно здесь развернула работу археологическая экспедиция Музея истории Киева.

17 апреля 1998 г. была учреждена приходская община храма прп. Феодосия Печерского, в которую вошли участники расчистки пещер и члены археологической экспедиции. 27 августа 1999 г., в праздник перенесения мощей прп. Феодосия, в пещерном храме состоялось первое за многие десятилетия богослужение, которое совершил наместник Голосеевской пустыни архимандрит Исаакий с братией монастыря.

В том же году по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира в Церковщине был открыт мужской скит Голосеевского монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Первым скитоначальником стал иеромонах Иосиф, его сменил иеромонах Кукша. В 2001 г. это послушание было доверено мне.

МВД Украины передало нам здание клуба и администрации лечебницы – корпус недостроенного во времена «Скита Пречистыя» Свято-Николаевского храма с примыкающими келиями. С Божьей помощью мы построили каменную часовню с купелью, а в 2005 г. завершили строительство Свято-Николаевского храма. Возле него соорудили несколько дополнительных строений.

Тем временем был полностью восстановлен и расписан пещерный храм прп. Феодосия. 30 декабря 2005 г. Блаженнейший митрополит Владимир и наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заново его освятили.

В 2010 г. Священный Синод УПЦ принял решение о преобразовании скита в самостоятельный монастырь.

Особо чтимая святыня пещерной церкви прп. Феодосия – мироточивая икона Спасителя в иконостасе. Эта обычная, на первый взгляд, литография впервые замироточила в 2003 г. На левой щеке Господнего лика остался след, будто от слезы.

Престольный праздник Феодосиевской церкви отмечаем дважды в году – 16 мая и 27 августа. Кроме этих дней, богослужения в храме совершаются каждую субботу: в 8.00 начинаются утренние молитвы, полунощница и часы, и около 9.00 – Божественная Литургия.

Адрес монастыря: 03026, Киев, Днепропетровское шоссе, 3 (Хутор Вольный).

Проезд: от станции метро Выдубичи маршрутными такси №№ 735, 738 (отправляются напротив магазина «Фуршет») и №№ 309, 310 (с новой автостанции) до остановки «Хутор Вольный».

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото из архива монастыря Рождества Пресвятой Богородицы.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.