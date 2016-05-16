Без Бога ничего доброго не может быть - Митрополит Онуфрий

Во время архипастырскоговизита в Александро-Невский ставропигиальный женский монастырь с. Городнее, Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился со словами наставления. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Рассказывая о примере веры апостола Фомы в богочеловека Христа, Его Блаженство подчеркнул: «Вера должна быть засвидетельствована нашими делами». Свидетельством же веры является выполнение заповедей Божиих. «Когда человек живет по Закону Христовом , то он и апостол, и проповедник, и носитель благодати спасения», — отметил Архипастырь.

Христианин, который выполняет заповеди Божьи, является свечой, которая светит всем. Видя ее свет, люди прославляют Отца Небесного. Поэтому по нашей жизни люди очень часто судят о Боге.

«Если я называюсь христианином, а живу неправильно, то люди начинают хулить Бога», — сказал Блаженнейший владыка. Люди не понимают, что сам христианин немощный — только Бог совершенный — потому хулят Творца. «Но если люди видят, что христианин живет прилично, что он не идет по течению мира, что он живет как Бог заповедал, то люди внутри, в глубине души, уважают такого человека», — сказал Архипастырь.

Уважают того, кто имеет принципы, особенно, если эти принципы основываются на Божественном законе.

Современный мир живет другой жизнью. «Сегодня внедряются законы, которые не являются Божественными, такие, которые обещают человеку золотые горы, но не сопоставимы со Священным Писанием. Поэтому такие законы в конце концов приносят человеку не золотые гОры, а горЕ, — подчеркнул Предстоятель. — Без Бога ничего хорошего не может быть».

Божественный Закон таков, что он сегодня нас огорчает и говорит: «Ну как можно себя вести так строго, так ограниченно», но этот Закон несет в себе жизнь. «Этот Закон говорит: не гордись, не осуждай ближнего, терпи ближнего, прощай, твори милостыню, смиряйся перед ближним. Он кажется человеку жестоким: ближний меня оскорбляет, надо мной издевается, а я еще должен его терпеть, и молиться за него и еще и уважать его и не осуждать. Но этот Закон несет в себе жизнь. И тот человек, который поступает согласно этому Закону, имеет мир в своей душе — то, к чему стремятся и чего ищут все», — отметил Блаженнейший владыка.