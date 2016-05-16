В Киево-Печерской лавре почтили память преподобного Феодосия

16 мая, в день памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялось торжественное богослужение, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Евангелия митрополит Павел обратился к пастве с проповедью, в которой напомнил всем присутствующим о жизненном подвиге одного из первых игуменов Киево-Печерской обители – преподобного Феодосия.

«Сегодня Святая Церковь чтит одного из величайших угодников Божиих, ученики и последователи которого разошлись по всему миру, по всей земле. В течение тысяч лет мы видим, как большой молитвой угодника Божьего и сегодня не исчерпываются чудеса. Мы сильные молитвами всех святых. Они охраняют наши души. Их небесным покровительством утверждается мир, и мы живем».

После завершения Литургии, по традиции, состоялся крестный ход к Дальним пещерам, которые носят название Феодосиевых, где был отслужен молебен.