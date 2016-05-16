Преподобный Феодосий Печерский: история основания третьего Удела Богородицы

Православная Церковь 16 мая празднует день памяти Преподобного Феодосия Печерского.

Преподобный Феодосий Печерский - родоначальник монашества, родился неподалеку от Киева в селе Васильеве, около 1008 года.

В 24 года он тайно покинул родительский дом и по благословению преподобного Антония Печерского, стал монахом в Киево-Печерском монастыре.

В 1057 году преподобный Феодосий был избран игуменом монастыря.

Он организовал постройку монастырского здания, куда перешел вместе со 100 монахами. На строительство наземного монастыря преподобный Антоний Печерский дал благословение: «благословен Бог о всемь, и молитва Святыя Богородица и сущих отец иже в Святей Горе да будет с вами».

Также Антоний благословил строительство на Киевских холмах главного монастырского храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. В свое время Преподобный Антоний подвизался на Афоне. Через преемственную связь со Святой Горой Афон, благодать излилась на Киево-Печерский монастырь, а через него - на все монашество, основанное здесь. Киево-Печерский монастырь с тех пор называют «третьим Уделом Божией Матери» и «Русским Афоном».

В Киево-Печерском Патерике, наследуя афонскую традицию, говоря о строительстве в Киеве монастырского Успенского собора, упоминается передача Киево-Печерской обители и Киева в руки Божией Матери: «Хощу церковь възградити Себѣ в Руси, в Киеве… Прииду же и Сама видѣте церквии и в ней хощу жити».

Храм в честь Успения Божией Матери - главная церковь монастыря, согласно «Повести временных лет», была заложена преподобными Антонием и Феодосием в 1073 году.

Постройку храма связывают с греческими зодчими, которые пришли в Киев из Константинополя велению явившейся им Богородицы с образом самого храма. Храм создавался 15 лет греческими зодчими и иконописцами. Процесс её закладки изложен и в «Патерике», и в рассказе «О создании Печерской церкви Пресвятой Богородицы».

Преподобный Феодосий ввел в монастыре студийский общежительный устав: все имущество у братии общее, время проводилось в трудах; труды разделялись игуменом; каждое дело начиналось молитвой и благословением; помыслы открывались игумену.

Преподобный Феодосий известен также как основатель первой церковной библиотеки.

В монастыре преподобный Феодосий исполнял самые трудные послушания. Игумен ел только сухой хлеб и вареную зелень без масла. По ночам он молился и старался скрыть свой подвиг от других. Спал преподобный сидя.

Святой носил ветхую власяницу, поэтому был похож скорее на нищего, чем на игумена, слава которого шла далеко за монастырь.

По молитвам Феодосия Печерского, когда в монастыре заканчивались съестные запасы, появлялись благотворители, которые доставляли все необходимое.

Святой не боялся говорить правду. Он заступался за незаконно осужденных и заботился о бедных.

Преподобный Феодосий скончался через год после преподобного Антония, в 1074 году.

Феодосий Печерский знал дату своей смерти и заранее выкопал пещеру, в которой совершал затвор во время Великого Поста и в которой был погребен в 1074 году. В 1090 году монахи решили перенести тело Феодосия в Успенский собор. За три дня до праздника Успения монахи они обнаружили нетленные мощи Феодосия. Обретение мощей преподобного сопровождалось чудесами. Той ночью многие видели необычно яркий свет над обителью.

Чудесное знамение в ту ночь также видел епископ Владимирский Стефан (игумен Печерской обители в 1074 - 1078 годах), который находился в Киеве в Кловском монастыре и знал о поисках мощей преподобного Феодосия.

Когда епископ Стефан увидел над монастырем яркий свет, подумал, что начали перенесение мощей без него. Он направился к пещере преподобного и увидел над ней множество ярких свечей, но когда приблизился, свечение исчезло.

В праздник Успения Богородицы мощи Феодосия Печерского торжественно перенесли в собор.

Впоследствии на пожертвования князей для мощей была сделана драгоценная рака из серебра. В 1240 году, во время нашествия монголо-татар, эта рака вместе с другими священными реликвиями была спрятана братией монастыря под спудом Успенского собора, где она находится до сих пор.

К лику святых преподобный Феодосии был причислен в 1108 году.

БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".