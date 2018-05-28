Макариевский храм в Киеве на Татарке: настоятель – о церкви и ее престольном празднике

14 мая в 119 раз отметил свой главный престольный праздник храм Украинской Православной Церкви, освященный в честь священномученика Макария, митрополита Киевского и всея Руси. Находится он в столичном микрорайоне Татарка, на горе Юрковица. Это единственный в Киеве деревянный храм, сохранившийся с досоветских времен.

О его славной истории, о сегодняшней жизни прихода и о священномученике Макарии Центру информации УПЦ рассказал настоятель храма, благочинный первого Шевченковского благочиния Киева протоиерей Владислав Софийчук.

О СВМЧ. МАКАРИИ

Священномученик Макарий был избран митрополитом Киевским и всея Руси в 1495 г. и возглавлял кафедру менее трех лет. До этого он был архимандритом Троицкого монастыря в Вильне (теперь – Вильнюс) и митрополичьим наместником над всеми православными монастырями и церквями Литовского княжества.

В те времена все киевские митрополиты жили не в Киеве – город был полуразрушени ехать туда считалось опасным из-за нападений татар. После избрания митрополитом Макарий, по примеру своих предшественников, некоторое время жил в Вильне. Там он боролся против латинян, которые оказывали давление на Православную Церковь и переманивали православных христиан в католичество,а также строго следил за нравственностью духовенства и порядком внутри Церкви.

В 1497 г. архипастырь решил поехать в Киев, чтобы возродить древнюю кафедру киевских митрополитов. Он собрал средства на восстановление Софийского собора, который повредили и разграбили татары. На уговоры отказаться от поездки владыка отвечал: «Митрополит Киевский должна быть в Киеве».

1 мая (14 мая по новому стилю) по пути в Киев митрополит остановился в селе Скрыголов неподалеку от города Мозырь (на территории современной Беларуси), чтобы отслужить в местной церкви воскресную Литургию. Во время службы стало известно, что приближаются татары. Владыка вышел на амвон и сказал: «Спасайтесь, дети мои, а мне нельзя. Я отдаю себя в руки Господа». Крестьяне спрятались в лесу, а сам митрополит Макарий остался в церкви и продолжил служить. Ворвавшись в храм, татары убили его прямо перед Престолом в алтаре, отрубив голову и правую руку, в которой священномученик держал Святую Чашу. Свиту митрополита частично убили, частично забрали в плен.

Через несколько месяцев во время сенокоса крестьяне нашли среди трав нетленное тело священномученика Макария. Вскоре вместе с монахами Киево-Печерской лавры они доставили мощи в Киев, в Софийский собор.

У раки святого митрополита Макария произошло много чудес. В 1547 г. он был канонизирован. В 30-х гг.прошлого века мощи перенесли во Владимирский собор, где они находятсядо сих пор.

О ХРАМЕ

Храм в честь священномученика Макария и школу при нем решили построить накануне 400-летия кончины святого. Значительную суму на строительство передал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Помогал известный промышленник и меценат Никола Терещенко. Средства на храм собирала помещица Екатерина Чоколова, по имени которой называют один из микрорайонов столицы – Чоколовку. Много сделал для сбора денег старец Филипп Босый, могила которого находится при входе в Макариевский храм.

Выдающуюся роль в строительстве храма и школы и в их дальнейшем развитии сыграл священник Константин Терлецкий, настоятель Феодоровской церкви, которую иначе называли Лукьяновской.

14 мая 1897 г. был заложен фундамент, на котором менее чем через полгода уже возвышался Макариевский храм, сооруженный по проекту Евгения Ермакова – архитектора ряда киевских церквей. Для строительства использовали материалы разобранного храма святителя Димитрия Ростовского, на месте которого на Байковом кладбище построили новую каменную церковь. Освятили Макариевский храм в праздник св. апостола Андрея Первозванного.

Школа вначале размещалась в здании храма, но спустя два года построили отдельное школьное помещение с квартирой для священника.

В 1902 г. при церкви было основано приходское братство, которое организовало там дневной детский приют и библиотеку. Однако в 20-х годах власти забрали у церкви здания школы и приюта, превратив их в жилой дом и тубдиспансер.

А в 1931 г. закрыли и храм. Купола и кресты сняли, уничтожили иконостас, разрушили колокольню, а в здании церкви устроили шорную мастерскую. В 1937 г. был арестован настоятель – о. Никодим Яновский.

Во время войны, в 1942 г., была зарегистрирована церковная община, которая начала восстанавливать храм. В 1945 г. настоятелем Макариевской церкви стал о. Георгий Едлинский. С его приходом началось настоящее возрождение храма.

Отец Георгий был сыном известного киевского священника – протоиерея Михаила Едлинского, убитого большевиками и в 1997 г. прославленного Церковью в лике святых новомучеников. Св. Иоанн Кронштадский говорил приезжавшим к нему киевлянам: «Зачем преодолели такой путь из Киева? У вас же там есть добрый наставник — отец Михаил. К нему езжайте».

Особого внимания заслуживают иконы Макариевского храма, большинство которых было написано по просьбе о. Георгия известным художником Иваном Ижакевичем и его учениками в 1947-1948 гг. Кроме своего традиционного значения, многие образа представляют собой еще и памятники истории Церкви в Киеве в богоборческое время.

Прежде всего, мастер написал храмовую икону священномученика Макария с частицей мощей святого. В его лике, а еще в большей степени – на иконе преподобного Феодора Освященного угадываются черты новомученика Михаила Киевского (Едлинского). Образ прп. Феодора был написан в память о соседнем Лукьяновском храме, разрушенном большевиками в 1936 г.

На северных и южных вратах иконостаса Макариевского храма, где, по традиции, обычно изображаются Архангелы Михаил и Гавриил, находятся иконы князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Они напоминают о церкви в честь этих святых, которая долгие годы стояла в Киеве на Подоле и была разрушена в 1935 г. В этом храме 40 лет служил настоятелем протоиерей Михаил Едлинский.

Также в Макариевской церкви сохранились иконы преподобных Антония и Феодосия Печерских, которые в свое время спасла из уничтоженного Борисо-Глебского храма жена о. Георгия Анна.

Образа Николы Доброго и св. великомученицы Варвары написаны в память о еще двух храмах: Никольском и Варваринском, который располагался в его колокольне. Эти церкви стояли на Подоле до 1936 г., и подвизались там священники Александр Глаголев и Михаил Едлинский.

После закрытия этих храмов их перевели в Набережно-Никольскую церковь, которая стала последним местом их служения. В августе 1937 г. о. Александр и о. Михаил были арестованы и в ноябре этого же года приняли мученическую кончину в Лукъяновской тюрьме. Об этих событиях напоминает икона Николы «Мокрого», которая находится в киоте в Макарьевском храме. Отец Георгий, если у кого-то были неприятности, связанные с судом или заключением, всегда совершал молебен именно перед этой иконой, и помощь приходила.

В 1948 г. о. Георгий попросил написать иконы Покрова Пресвятой Богородицы и св. великомученика Иоанна воина – в память о храмах на Подоле, которые пострадали от рук безбожной власти, и которые, вместе с храмом св. Варвары, с огромными трудностями восстановил о. Алексей Глаголев – сын новомученика о. Александра.

Протоиерей Георгий Едлинский особенно усердно молился пред иконой св. Иоанна о воинах, ушедших на войну и без вести пропавших.

В 1926 г. о. Михаил Едлинский с сыном и дочерью и о. Александр Глаголев посетили Саровскую пустынь и Дивеевский монастырь. В знак глубокого уважения к известным светильникам веры Христовой дивеевские монахини подарили о. Михаилу поручи преподобного Серафима Саровского и другие святыни, а о. Александру – большой образ святого Серафима, молящегося в глуши соснового бора. Во время войны эту икону вывезли из Киева и сейчас она находится в Ново-Дивеевском монастыре недалеко от Нью-Йорка. А Иван Ижакевич по просьбе о. Георгия написал для Макариевского храма список с ее копии.

Поручи же прп. Серафима Саровского о. Михаил передал сыну, и они до сих пор хранятся в Макариевской церкви.

В южной части иконостаса находится образ жен-мироносиц. Это тоже память – об отважных православных женщинах, и прежде всего – о сестричестве при церкви св. Марии Магдалины, которая располагалась на Никольско-Ботанической улице. В тяжелые для Церкви годы эти женщины осуществляли суточный круг богослужений в храмах, лишенных священнослужителей, посещали заключенных и ссыльных, отстаивали церкви, спасали святыни, облачения, церковные книги.

Кроме названных икон, Иван Ижакевич создал и подарил Макариевскому храму уникальный образ Божией Матери «Нечаянная Радость».

Конечно, есть в храме и икона священномученика Михаила Киевского, написанная художником Александром Вадовым.

Долгие десятилетия на стене в нашей церкви висела большая темная икона, но кто на ней изображен, понять было невозможно. После 1980 г. лик стал проявляться, и о. Георгий определил, что это Николай Угодник. В дни святителя Николая он обязательно читал перед этим образом часть акафиста святому. Сейчас лик на иконе ясен и уже нет сомнения, что это образ Николая Чудотворца.

В 1991 г., когда настоятель храма о. Анатолий Затовский восстановил купола и стал их золотить, он решил позолотить также раму киота этого образа и установить золотые лучи на нимбе вокруг лика святителя.

Продолжая традиции о. Георгия, протоиерей Анатолий, который был настоятелем с 1986 г. по 2006 г. и по сей день служит в Макариевском храме, много сделал для устроения духовной жизни общины. В частности, он продолжил традицию увековечивания памяти храмов и подвижников Церкви. В числе икон, написанных стараниями о. Анатолия – икона новомучеников черкасских, среди которых прославлены и его родственники.

В 1952 г. по проекту архитектора А. Мурашко был создан и освящен новый резной дубовый иконостас, а также новые киоты для икон, клиросы и свечной ящик.

В советские времена в Макариевской церкви собиралось много интеллигенции – ученые, педагоги, врачи, музыканты – что было редкостью для других храмов столицы. Они приходили к о. Георгию – не только известному духовнику, но и образованнейшему человеку, который прослужил этом храме более сорока лет.

Еще в далекие 50-е годы прошлого века, видя, какое огромное количество женщин приходило каяться в грехе детоубийства, о. Георгий взял на себя труд сугубо молиться о них, а также о мужчинах, которые заставляли своих жен сделать аборт или не препятствовали им в этом. С тех пор такая молитва стала традиционной в Макариевском храме. Священники накопили большой опыт духовной помощи совершившим грех аборта. Поэтому в церковь на киевской Татарке едут со всей Украины, ближнего и дальнего зарубежья.

Под эгидой благотворительной организации «Диакония», действующей при храме и реализующей различные социальные проекты, в 2003 г. сформировалась общественная инициатива «За жизнь», позже получившая название «Спаси и сохрани». Это движение за сохранение семьи и спасение жизни не рожденных детей, которое на сегодня объединяет единомышленников из разных городов Украины и воплощает целый ряд проектов, цель которых – предотвратить как можно больше детоубийств (сайт движения spasi.in.ua)

Одна прихожанка нашего храма, которая совершила когда-то грех аборта, как-то увидела композицию особой иконы Богородицы. По моему предложению она нашла художника-иконописца, и он согласился без денег написать этот образ – в благодарность Господу и Божией Матери за то, что удержали его маму от аборта, который она хотела сделать, когда носила его во чреве. В результате по благословению Блаженнейшего митрополита Владимира была написана икона Божией Матери «Скорбящая о младенцах, во чреве убиенных». С этой иконой был совершен уникальный Крестный ход против абортов, участники которого в течение года прошли пешком от Луганской области через Киев до Закарпатья, а потом машиной добрались в Крым, и оттуда – до Чернобыля.

С 1989 г. при храме начала работать одна из первых в Киеве воскресная школа, в которой учатся взрослые и дети всех возрастов. Священники и педагоги преподают детям Закон Божий, историю Церкви, проводят нравственные беседы; ученики осваивают искусство вышивания икон и раскрашивания пасхальных яиц, Петриковскую роспись, а также авиамоделирование и спортивные игры. Старшая детская группа вместе с взрослыми часто организует экскурсии по святым местам Киева и окрестностей, совершает паломнические поездки по Украине и соседним странам. Во время Рождественских и Пасхальных праздников юные прихожане дают концерты в больницах и в детских домах.

Развивая традиции церкви, которая, собственно, была задумана и построена как храм-школа, мы в 1999 г. основали Всеукраинское православное педагогическое общество. За годы своей деятельности оно провело огромную работу по координации и объединению православных педагогов Украины. Под эгидой общества в том же 1999 г. по благословению Блаженнейшего Владимира начали работу Высшие Свято-Владимирские православные богословские курсы (bogoslovie.kiev.ua). Вначале они были двухгодичными, на сегодняшний день учеба длится до пяти лет. Есть вечерняя, заочная, дистанционная и корреспондентская формы обучения.

Кроме святынь, о которых было сказано выше, в Макариевской церкви находятся частицы мощей священомученика Киприана, св. мученика Трифона и икона с частицей мощей св. великомученика Георгия Победоносца. В храме освящен придел в честь этого святого, поэтому 6 мая мы отмечаем еще один престольный праздник.

Церковь живет насыщенной богослужебной жизнью. По пятницам и субботам в 17.00 совершается вечерня; в субботу в 8.00, в воскресенье в 6.30 и 9.00 — Литургия; в воскресенье в 16.00, а в среду и четверг в 17.00 служится вечерня с акафистом.

Телефон храма: (044) 462-54-40. Адрес: ул. Старая Поляна, 46. Но поскольку наш храм, который находится в укромном уголке города, найти непросто, этой теме на сайте церкви посвящена отдельная страница: makariy-kiev.church.ua/kontakty.

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Фото из архива Макариевского храма.