Предстоятель УПЦ встретился с матерями украинских военнопленных

13 мая на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоялась встреча Блаженнейшого Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с матерями украинских военных, которые находятся в плену. Предстоятель Украинской Православной Церкви заверил солдатских матерей, что приложит все усилия, чтобы помочь освободить их сыновей, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Встреча была инициирована в ответ на обращение Всеукраинского волонтерского движения «Берегиня», а также родственников воинов-пленников и пропавших без вести солдат.

Во время разговора Его Блаженство рассказал об усилиях и достижениях Украинской Православной Церкви в деле освобождения украинских военнослужащих из плена на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь, женщины поделились с Предстоятелем своим материнским горем, рассказали о сложных условиях пребывания военных в плену и бесполезных попытках освободить своих родных.

«Мы неоднократно обращались к властям и политикам, однако наши просьбы не были решены, — сказали женщины. — Мы стучим во все двери, мы просим, чтобы обменялись пленными. Мы знаем, что по ту сторону есть такие же матери, которые переживают за своих сыновей и ждут их возвращения».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий заверил присутствующих, что приложит все усилия, чтобы помочь освободить из плена их родственников.

«Наше оружие, — подчеркнул Предстоятель, — это молитва и прошения. Вместе с тем прошу вас не отчаиваться, и не разувериться; просить Бога, чтобы помог освободить ваших сыновей и использовать для этого все возможности, а Церковь благословляет вас и тоже будет помогать вам в этом».