Фонд православного наследия на Афоне наградил победителей конкурса детского рисунка в номинации Пасха на Афоне

На днях в Киеве прошел V Всеукраинский фестиваль «Пасхальные узоры», который ежегодно проводит просветительский центр при Кафедральном Соборе в честь Воскресения Христова Галерея «Соборная». Об этом сообщает сайт БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".

В конкурсе приняли участие более 500 детей, были представлены более 600 работ пасхальной тематики: рисунки, вышиванки, писанки, изделия из дерева и глины.

В нынешнем году организаторы выделили особую номинацию – лучший рисунок на тему «Пасха на Святой Горе Афон».

Победителям в этой номинации исполнительный директор благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Андрей Ус вручил особые подарки. Он поблагодарил детей за участие в конкурсе, пожелал радости и вдохновения в творческом развитии.

«Рисунки детей на афонскую тематику стали настоящими научными трудами, ведь чтобы нарисовать то, что никогда не видел воочию, очень тяжело, здесь нужен научный подход, и у детей это получилось», - подчеркнул Андрей Ус.