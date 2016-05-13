Предстоятель УПЦ окажет содействие в поиске и освобождении пленных украинских солдат

Украинская Православная Церковь окажет содействие в поиске и освобождении пленных украинских солдат в зоне военного конфликта на Востоке Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сообщил предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий сегодня на встрече с делегацией Всеукраинского движения матерей и родственников участников АТО «Берегиня».

«Мы много работаем в этом направлении и передаем прошения епископам, которые несут послушание в тех регионах. Они обращаются к людям, от которых зависит освобождение пленных. Что-то у нас выходит, что-то нет. Но мы не отчаиваемся. Мы будем молиться и делать все от нас зависящее, чтобы те, кто находится в плену, были выпущены. Оружие нашей церкви – просьба. Мы можем только просить. Господь сказал: "Просите, и дастся вам"», - отметил Блаженнейший Онуфрий.

Родственники пленных украинских солдат обратились к Предстоятелю УПЦ с просьбой оказать помощь в поиске и освобождении пленных украинских солдат, многие из которых более года находятся в плену. Как отметили участники встречи, некоторые из пленных еще не видели своих новорожденных детей. Многие находятся в тяжелейшем физическом состоянии из-за полученных ранений и их освобождение сегодня жизненно необходимо.

Руководителю Всеукраинского движения матерей и родственников участников АТО «Берегиня» Алле Макух удалось освободить своего сына из плена.

«Мой сын тоже был в плену. Их около трех месяцев не выводили из подвала. Над ними издевались, их били. В течение трех месяцев от сына не было никакой весточки. Его освободили, но там еще очень много ребят, которые в заточении, которые считаются пленными. Которых представители ДНР и ЛНР не хотят опускать», - сообщила Алла Макух.

В обращении участников движения говорится: «от официальных представителей украинских властей мы знаем о готовности на компромиссной основе обменять тех, кто был уличен в преступлениях против государства Украина и ее безопасности, и кого ждут дома в Донецке и Луганске. Искренне надеемся, эти предложения будут усышаны и позволят во имя мира освободить людей».

По словам представителей организации, на сегодняший день не ведется никаких активных действий по обмену пленными. Переговоры заходят в тупик. При этом матери солдат не один раз обращались к представителям украинской власти и политикам, однако ситуация не изменилась.

По данным организации «Берегиня», матери из самопровозглашенных ДНР и ЛНР также пытаются найти и освободить своих сыновей.

«Мы стучим во все двери, мы просим осуществить обмен пленными. Мы знаем, что по ту сторону есть такие же матери, которые переживают за своих сыновей и ждут их возвращения», - сказали представители делегации.

Митрополит Онуфрий согласился с доводами родственников украинских солдат о том, что матери способны добиться большего результата, чем официальные делегации и обещал оказать содействие в их поездке на оккупированные территории.

Предстоятель УПЦ лично ознакомился со списком пленных, уточнил данные о местонахождении украинских солдат и заверил солдатских матерей в том, что передаст информацию местным архиереям, чтобы они на местах предприняли попытки вести переговоры.

После встречи к представителям организации «Берегиня» вышел глава информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря) и сообщил о том, что их обращение и списки пленных уже оправляются епископам УПЦ на неподконтрольных Украине территориях с просьбой повлиять на ситуацию со своей стороны.

Также епископ Климент отметил, что Предстоятель УПЦ знаком с ситуацией, поскольку несколько раз был в зоне конфликта, общался с военными и местным населением.