Афонские святые Иоанн и Евфимий Иверские: отец и сын

13 мая православные греки празднуют день памяти преподобного Иоанна Иверского и его сына святого Евфимия. Преподобный Иоанн - потомок царского рода, родом из Иверии (Грузии). Он был высокопоставленным вельможей при дворе князя Тао-Кларджети, но отказался от чина ради монашества.

Иоанн жил в грузинском монастыре, затем на горе Олимп в Вифинии. Он брал на себя самые трудные послушания, как, например, погонщик мулов.

Когда Иоанн узнал о том, что его сына Евфимия взяли в заложники в Константинополе, он сумел вернуть его. В монастыре Иоанн обучил сына греческой и грузинской грамоте. После чего отец и сын ушли на Святую гору Афон. Во время строительства Великой Лавры святой Иоанн не сказал о своем благородном происхождении и несколько лет работал на кухне.

Спустя пару лет близкий родственник Иоанна тоже стал монахом, приняв имя Иоанн. Грузины стали самыми преданными учениками святого Афанасия. К ним присоединились и другие жители Иверии. Они построили церковь в честь Иоанна Богослова. За десять лет они перевели на грузинский язык греческие церковные книги.

Святой Иоанн истратил богатство своего родственника Иоанна-Торника, которое тот тему передал, на постройку монастыря для грузин, которые пришли на Афон в 980–983 гг. На месте бывшего древнего монастыря Климента, он возвел церковь, посвященную Пресвятой Богородице. Община насчитывала 300 монахов - грузин и греков.

Когда Иоанн-Торник умер (+985), святой Иоанн уехал из Афона в Испанию. Но его уговорили вернуться и управлять монастырем. Иоанн заболел подагрой и поручил управление монастырем своему сыну Евфимию. Перед смертью он передал всю власть Евфимию и 14 июня 1005 года отошел ко Господу.

Евфимий создал группу писарей и переплетчиков, которые распространяли по Грузии рукописи. Он передал своему народу все богатство византийского наследия. Отец доверил ему руководство не только Иверским монастырем, но и Великой Лаврой. Всю жизнь Евфимий носил власяницу и цепи. Он молился на всех службах, глядя в пол.

Когда он служил литургию в праздник Преображения Господня на вершине горы, вдруг появился яркий свет и случилось землетрясение. А однажды он прекратил засуху, служа литургию в часовне, посвященной пророку Илии.

Слава Евфимия росла. Император предложил ему престол архиепископа Кипрского. Но святой отказался. Он был игуменом 14 лет, после чего поручил руководство двоюродному брату Георгию. А сам день и ночь молился.

13 мая 1028 года в возрасте 75 лет он отошел ко Господу. Его оплакивали император и множество простого народа. Святого Евфимия похоронили в Иверском монастыре рядом с отцом.

БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" -для "УНИАН-Религии".