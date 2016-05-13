В Запорожье православная церковь провела показ мод: коллекция "Православным женщинам" (фото)

Запорожская епархия Украинской Православной Церкви провела в местном выставочном зале показ мод.

Как сообщает корреспондент УНИАН, демонстрация коллекции «Православным женщинам» приурочена к празднику святых жен мироносиц, который отмечается в третье воскресенье после Пасхи (в память о событии, когда женщины пришли утром к Гробу воскресшего Иисуса Христа с ароматами и благовониями для ритуального помазания тела и стали первыми свидетелями Воскресения Христова. - УНИАН).

В коллекции были представлены женские вечерние платья, разнообразные костюмы в народном стиле и наряды для девочек.

Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука, под патронатом которого состоялся православный показ моды, отметил, что цель его проведения – «научить девушку и хорошо одеваться, и в то же время быть свидетелем слова истины».

«Насколько бы мы не делали вид, что внешнее не имеет никакого значения, на самом деле это не так. На это реагирует каждый из нас. И наш вид может вызвать и негативную, и позитивную реакцию. Это очень важно, ведь если человек тебя будет осуждать, то он невольно грешит. Поэтому научить девушку и хорошо одеваться, и в то же время быть свидетелем слова истины, я думаю, очень важно. Именно этому и посвящено сегодняшнее мероприятие», ‒ сказал архиепископ.

После показа коллекции «Православным женщинам», представленные на ней платья и наряды были выставлены на благотворительный аукцион. При символической стартовой цене в 100 грн. большинство лотов были проданы за 1000 – 4500 грн.

По данным Запорожской епархии УПЦ, средства, вырученные от продажи коллекции пойдут на приобретение медицинского оборудования для лечения маленьких пациентов запорожских больниц - в рамках церковно-общественного проекта «Любовь милосердствует».