Президент Греции Павлопулос посетил Афон впервые после вступления на пост

Президент Греции Прокопис Павлопулос сегодня прибыл в столицу монашеской республики - город Карея (Афон). Это его первый визит на Святую Гору после избрания на пост президента.

Президент Греции отметил, что все греки гордятся тем, что Гора Афон входит в состав Греции и выразил радость и ожидание того, что нынешняя встреча будет способствовать возрастанию духа близости.

"Наследие этого уникального культурного центра огромное и бесценное для всего мира. С1988 года гора Афон находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Греческая Республика, которая включает гору Афон, имеет обязательство защищать это святое место, чтобы сохранить его в будущем", - сказал Прокопис Павлопулос.

В свою очередь, президента Греции приветствовали представители Великой Лавры, которые напомнили об экономическом кризисе и выразили пожелание и надежду, что греческое государство "услышит страдания и справедливые требования греческого народа".

При этом, несмотря на экономические проблемы, по данным монашеской республики, число паломников на Афон растет.

Планируется, что после официального приема, президент Греции посетит Великую Лавру и сегодня вечером вернется в Афины.

Для "УНИАН-Религии" - БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", по материалам СNN Греция и Еthnos.