Если человек хочет жить с Богом, то никто не может его похитить из рук Творца – Предстоятель УПЦ

11 мая во время Литургии в Александро-Невском ставропигиальном женском монастыре с. Городнее Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к волынской пастве со словом проповеди о вере апостола Фомы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После восьми дней после Воскресения Иисус Христос явил Себя ученикам, которые собрались в доме за запертыми дверями. Он засвидетельствовал о Своем восстании из мертвых и сказал апостолу Фоме убедиться в истинности Воскресения, вложив руку в Свои ребра. В ответ апостол сказал: «Господь мой и Бог мой» (Ин. 20: 26-28).

Блаженнейший владыка подчеркнул, что в этот момент ученик Христов исповедовал свою веру в две природы Христа. Как человека он назвал Христа Господом, а как Творца — Богом. «Апостол Фома учит нас правильно верить в Христа, как в богочеловека, который будучи Богом, стал человеком, — подчеркнул Предстоятель. — И эти две природы объединились во Христе, не подавляя и не поглощая друг друга: неразлучно, нераздельно, неслиянно и неизменно».

Таким образом Господь воспринял нашу человеческую природу. «Он породнился с нами, сделал нас родными, близкими, и теперь никто не может похитить человека из рук Божьих, если человек сам этого не захочет», — отметил Архипастырь.

Человек свободен. Иногда он сам идет от Бога — к дьяволу. Но если он хочет жить с Богом, то никто не может его похитить из рук Творца.

Спаситель сказал Фоме: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Иисус Христос также говорил апостолам: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо … многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» (Мф. 13: 16,17).

Таким образом Господь сравнил апостолов — тех людей, которые видели Спасителя глазами телесными, которые прикасались к Нему — с теми, кто уверовал во Христа. «Так что блаженство обещанное и апостолам, и нам — тем, кто верует во Христа, и кто пытается эту веру удостоверить своей жизнью», — подчеркнул Предстоятель.