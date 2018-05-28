Афонские старцы о том, что такое настоящая любовь

Что такое настоящая любовь? Каждый из нас в течение жизни ищет любовь, пытается понять для себя ее определение. О том, что думают любви на Святой Горе Афон, подборка изречений афонских старцев.

1. Настоящая Любовь и настоящая дружба - одно и то же. Любовь может быть только Правдой, а Правда - это всегда Любовь. Любовь всегда только отдает, а привязанность всегда только берет. Перед Любовью отступает даже пространство и время, «и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16: 18). Одна только Любовь учит прощать: «если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф. 6: 14). Если хочешь полюбить всем сердцем Бога и ближнего, — не люби мир; если любишь мир, как сможешь полюбить Бога и ближнего? Монах Симеон Афонский.

2. Настоящая любовь к ближнему обнаруживается тогда, когда человек от всего сердца, а не только потому, что так нужно, ибо Бог так заповедует - молится за врагов, прощает их и любит. Ведь, по сути, наши враги - это наши благодетели. Кто нас искушает, кто осуждает, создает всякие неприятные ситуации, - тот, с одной стороны, есть орудие диавола, а с другой, - Иисуса. Святые отцы говорят, что враги - это калёное железо, которым Господь выжигает наш эгоизм и гордость, врачует нас. Афонский старец Ефрем.

3. Настоящая любовь не бывает без подчинения. Как ты можешь оказывать любовь и услуживать, если не покорился воле другого? Любое движение настоящей любви есть услуга, и, значит, послушные прилагают двойное усилие. С одной стороны, вера тому, кто дал поручение, а с другой - любовь, примененная в том служении, которое совершается. Афонский старец Иосиф Исихаст (+1959).

4. Любовь ко Христу - это нечто отличное от мирской любви... Она не имеет конца, не имеет насыщения. Она дает жизнь, дает силу, дает здоровье, дает, дает, дает... И чем больше дает, тем больше человек хочет любить, в то время как человеческая любовь может растлить человека, помрачить его рассудок.

Плотская любовь имеет пресыщение. После нее может начаться ревность, ссоры, вплоть до убийства. Она может превратиться в ненависть. Любовь мирская длится недолго и постепенно угасает, в то время как Божественная любовь все время увеличивается и углубляется. Афонский старец Порфирий Кавсокаливит (+1991)

5. Многие не знают и не понимают, что Брак - это Божие Таинство и его нельзя разрывать, кому когда захочется. Только в случае прелюбодеяния одного из супругов Церковь благословляет разойтись; но и тогда если супруги прощают друг друга, то и Господь прощает. То есть Бог более радуется сохранению брака, чем расторжению, даже по причинам, благословляемым, скажем так, Церковью. Супругам нужно иметь много терпения, смиренномудрия и советоваться друг с другом, чтобы пройти через искушения совместной жизни. Ведь это нелегко. Это крест. Это крест, а крест каким может быть? Нелегким. Старец Дионисий, «патриарх Афона» (+2004)

6. Практическое воплощение в жизни важнейшей заповеди любви привело к появлению в монашеской среде выражения «творить любовь». Настоятель ватопедского монастыря архимандрит Ефрем.

7. Если не будет у вас любви, все ваше делание ни во что будет. Афонский старец иеросхимонах Аристоклий (+1918)

8. Любовь видна, когда человек дает, сам находясь в лишении. Допустим, я считаю, что у меня есть любовь. Бог для того, чтобы испытать мою любовь, посылает мне бедняка. Если у меня есть, к примеру, двое часов - одни хорошие, а другие немного испорченные — и я отдам бедняку испорченные, то это значит, что моя любовь второго сорта. Если я имею настоящую любовь, то отдаю бедняку хорошие часы. Но когда ты даешь старое, то в тебе еще живет ветхий человек, если же ты даешь новое, то ты человек возрожденный. Состояние же, когда ты оставляешь у себя и старые и новые и не даешь вообще ничего, является адским.

Чтобы наша любовь была подлинной, мы должны ее очистить, удалить свое «я» из нашей любви.

Любовь неотделима от смирения. В любви ты находишь смирение и в смирении находишь любовь».

Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек, который не отдает даже ту немногую любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять.

Те, у кого мирская любовь, спорят друг с другом, кому ухватить для себя побольше любви. Но те, у кого духовная… любовь, спорят друг с другом, кто отдаст другому больше любви.

Того, у кого настоящая любовь, не волнует, оценят его любовь или нет. Жертву, которую он совершает ради ближнего по чистой любви, он даже не помнит. Преподобный Паисий Святогорец (+1994).

9. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если я люблю ближнего, как самого себя – разве я пойду убивать самого себя? Обворую самого себя? Причиню вред самому себе? Афонский старец Гавриил Карейский.

10. Тот, кто имеет любовь, подтверждает это не только раздачей денег, но более доставляя внимающим слово спасительное, а также телесным служением.

Не имеет ещё совершенной любви тот, кто меняет своё отношение к людям, смотря по их характеру: одного, например, любит, а другого ненавидит, или одного и того же иной раз любит, а иной раз по тем же самым причинам ненавидит.

Тот имеет любовь истинную, кто не переносит и слышать ни намека, ни открытого осуждения ближнего. Афонский старец Иосиф Ватопедский (+2009).

11. От любви душа всякому человеку хочет больше добра, чем себе, и радуется, когда видит, что другим лучше, и скорбит, когда видит, что они мучаются. Преподобный Силуан Афонский (+1938).

12. Если ко мне приходит любовь,

Значит, она есть!

Но что-то во мне ненавидит ее -

И это нужно учесть!

Если ко мне приходит любовь,

Готовая всех обнять,

Но что-то во мне отвергает ее -

И это важно понять!

Если любовь открывает мне суть:

Вечная жизнь или смерть?

Я должен отвергнуть себя самого -

И это нужно суметь!

Стихи монахов Святой Горы Афон

БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".