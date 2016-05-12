Греческий мученик Иоанн Серрский: даже в пылающем костре он славил Господа

12 мая православные греки чтят память святого Иоанна Серрского.

Иоанн родился в XV веке в богатой православной семье в македонском городе Серры (ныне Серес) в северной Греции, оккупированной турками. С детства он жил в роскоши.

Его смелость и богатый внешний вид вызывали раздражение у мусульман. Позавидовав богатству, турки оклеветали его и донесли, что якобы он хулил ислам.

Иоанн сказал, что он раб Иисуса Христа и с радостью во имя Его претерпит заключение. Иоанна отправили в тюрьму и, чтобы склонить к принятию ислама.

Видя непреклонность, его подвергли мучениям: бичевали, били палками, тащили по земле, вырывали волосы. Во время пыток Иоанн увидел справа сияющего всадника, который протянул ему руку. Это был великомученик Феодор - небесный покровитель города Серры, который явился, чтобы укрепить Иоанна в вере. Святой сказал Иоанну ничего не бояться. С этого мгновения Иоанн не чувствовал боли.

Судья вынес Иоанну смертный приговор. Палачи решили сжечь Иоанна живым, вместо того чтобы сначала отсечь ему голову, а затем сжечь тело. Иоанна привели на городскую площадь, привязали к четырем колам, принесли кучу хвороста и подожгли. Находясь в пылающем костре, Иоанн славил Господа. Ноги святого сожгли до колен. Иоанн, не чувствуя боли, спросил: «Вы предаете меня сожжению?»

Один из турок посчитал эти слова за издевательство, схватил горящий кол и проткнул рот святого.

Точное время его мученической смерти неизвестно. Житие святого было составлено, вероятно, в период 1451-1481 г.г.

БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".